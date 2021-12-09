Волгоградский предприниматель заплатит 12 млн рублей за кражу электроэнергии

Арбитражный суд Волгоградской области вынес решение по делу о незаконном потреблении электроэнергии в Городищенском районе. Владелец овощехранилища из поселка Новая Надежда обязан заплатить более 12,3 миллиона рублей за хищение 1,6 миллиона киловатт-часов.

Выявили хищение сами специалисты компании "Россети Юг", у которой на вооружении имеется высокоточное оборудование для определения точек потери электроэнергии.

После сигнала системы сотрудники компании выехали на место и обнаружили факт вмешательства в работу прибора учета. Они зафиксировали это в акте безучетного потребления электроэнергии и обязали собственника возместить ущерб, нанесенный компании-поставщику.

Однако владелец хранилища проигнорировал это требование. Оплата похищенной электроэнергии была взыскана через суд.

Теперь предпринимателю предстоит возместить нанесенный ущерб и заплатить в десятки раз больше того, что бы он заплатил по показаниям приборов учета. "Объем и стоимость несанкционированного потребления рассчитывается исходя из максимальной круглосуточной работы всех электроприборов на объекте с момента последней проверки", - прокомментировали в компании "Россети Юг".

Кстати, в отношении этого нарушителя на рассмотрении судов находятся еще семь актов незаконного потребления электроэнергии на сумму около 94 миллионов рублей.

Тем временем

Всего с начала 2021 года в Волгоградской области выявлено 252 факта безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Ущерб, нанесенный энергосистеме региона, составил 16,3 миллиона рублей.