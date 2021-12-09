Югорчане выступили в Госдуме с инициативой по развитию движения волонтеров

Согласитесь, еще каких-то несколько лет назад само слово "волонтер" казалось нам чужим, было не очень понятно, кто и что за ним стоит. Сегодня "волонтер" совершенно четко ассоциируется с добротой, бескорыстной помощью, желанием прийти на выручку. А для кого-то волонтеры и вовсе стали по-настоящему родными людьми.

Самое удивительное, что уже каждый девятый человек в нашей стране так или иначе связан с движением добровольцев. Принести еду и лекарство одиноким пожилым людям, броситься на поиски пропавшего человека, помочь инвалидам - все это по первому зову готовы выполнить волонтеры. Особенно отчетливо стало ясно, что без этих ребят никуда, в пандемию. Они взяли на себя огромный воз обязанностей, который без них вытянуть было бы просто невозможно. В стране сегодня действует целое движение "Мы вместе", и, что приятно поражает, все больше людей желают влиться в его ряды. При этом очевидно, что и государство готово подставить "свое плечо" добровольцам.

На этой неделе в Государственной думе прошли парламентские слушания по развитию волонтерского движения. А накануне в Москве состоялся международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, приуроченный к Дню добровольца. Необходимость поддержки волонтеров не раз подчеркивал и президент.

Законы для добровольцев

Отметим: в парламентских слушаниях в Госдуме приняли участие больше 120 представителей общественных и волонтерских организаций из 45 регионов страны. И вместо запланированных двух часов встреча продлилась все три, что подчеркивает важность поднятой темы.

Одним из тех, чье выступление и инициативы вызвали неподдельный интерес участников встречи, стал Яков Самохвалов, генеральный директор фонда "Центр гражданских и социальных инициатив Югры". Он рассказал, что всего за три последних года число волонтеров в Югре выросло с 30 тысяч до 200, то есть почти в семь раз. Причем если раньше добровольцами были главным образом студенты и школьники, то сейчас это люди самого разного возраста, которые работают по 15-ти различным направлениям, а это и помощь больным, и реализация экологических проектов, и психологическая помощь тем, кто в ней нуждается.

- Гораздо интереснее даже не то, что по экспоненте идет рост жителей округа, вовлеченных в этот процесс, а, скорее, те социальные эффекты, которых мы достигаем благодаря такой невероятной сплоченности абсолютно разных слоев общества, -отметил представитель Югры на слушаниях в Госдуме. - Очень важным стало вовлечение малого бизнеса в движение волонтеров. Так, в Югре появились ресурсные центры развития добровольчества, которые открывают местные предприниматели на свои деньги.

К слову, одна из инициатив волонтеров Югры, о которой рассказал Яков Самохвалов, сегодня активно распространяется по стране в целом.

- Во время пандемии школы вынужденно перешли на дистант. И довольно быстро стало понятно, что не все ученики одинаково хорошо воспринимают программу, успеваемость упала, - признался Яков Самохвалов. - Те семьи, у которых достаток позволяет, стали обращаться к репетиторам. Но многодетные, малообеспеченные не могут этого себе позволить. Тогда югорские учителя создали свое сообщество и на волонтерских началах стали помогать детям из таких семей.

Сейчас педагоги-волонтеры помогают уже больше чем 300 семьям, или более 400 учащимся. Они провели уже свыше пяти тысяч занятий. Что, по словам Самохвалова, помогло этим семьям сэкономить в совокупности более четырех миллионов рублей на репетиторстве, а детям лучше усвоить предметы.

При этом гендиректор фонда "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" выступил с предложением, реализация которого позволит развивать подобные движения на федеральном уровне.

- В этом году мы в Югре поддержали 149 проектов на общую сумму порядка 33 миллионов рублей, из них 4,3 миллиона - это налог на доходы физических лиц. Но 4,3млн - это еще два-три десятка социально полезных проектов волонтеров, которые можно было бы реализовать на эти деньги. Поэтому мы предлагаем рассмотреть возможность внесения изменения в налоговое законодательство, что позволило бы освободить от налогов такие добровольческих проекты.

Отметим: одним из главных итогов слушаний стало то, что спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил министерству экономического развития и Росмолодежи в течение месяца разработать и внести в Госдуму поправки, уточняющие нормы закона о добровольчестве в России.

- Давайте мы с вами сделаем так, чтобы они развивались не вопреки, а благодаря принятым решениям, - подчеркнул Вячеслав Володин.

Вернулись с победой

Показательно, что волонтеры из Югры лидировали сразу в нескольких номинациях только что завершившегося в Москве международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Он был приурочен к Дню добровольца и объединил тысячи неравнодушных ребят из более чем десяти стран мира под лозунгом "Партнерство ради общих целей".

Югру на форуме представляли 47 человек. Это активные общественники округа, сотрудники НКО, студенты, медики, культурные, экологические, "серебряные" волонтеры и т. д.

Так, югорчане Евгений Родионов и Каролина Шибко, представившие проект "Сад 61°69°" заняли первое место в номинации "Комфортный город". Вместе с ребятами волонтерами они занимаются развитием общественного пространства в Ханты-Мансийске.

- Конкуренция была более чем серьезная. Ведь для участия в конкурсе поступило больше 25 тысяч инициатив от волонтеров, журналистов, коммерческих и некоммерческих организаций, госучреждений, вузов, - рассказала Каролина.

Лидером в номинации "Помощь людям" стал проект "Алло, волонтер" Элевтерии Иосифовой.

Неравнодушная югорчанка организовала телефонную службу для общения и поддержки пожилых людей. Ведь порой достаточно всего лишь разговора по душам, чтобы одинокому пожилому человеку стало легче. Не говоря уже о том, когда обращения и просьбы таких людей служат сигналом для волонтеров и социальных служб, чтобы отправиться им на выручку.

Еще одну награду среди югорчан получила руководитель поисково-спасательного отряда "Валерия" из Нягани Алена Болкисева с проектом "Вернуть домой". Она заняла второе место в номинации "Герои среди нас".

- Сказать, что мы счастливы, - ничего не сказать, мы безмерно счастливы! - призналась Алена. - Мы шли к этому целенаправленно не покладая рук. - Помощь ближнего - главная надежда любого человека. Бездушие и бессердечность убивают мир.

Как с гордостью отметила в День добровольца глава Югры Наталья Комарова, волонтерское движение в регионе - это большая сплоченная команда.

- Более 210 тысяч неравнодушных ребят, свыше 830 добровольческих организаций. Начиная с 2016 года они провели около шести тысяч мероприятий, реализовали 1120 проектов. Самые многочисленные движения - "Волонтеры-медики", "Волонтеры Победы", медиаволонтеры. Центр развития добровольчества фонд "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" - постоянный участник федеральных программ "Добро.ру". По результатам мониторинга за 2021 год он вошел в число лидирующих ресурсных центров добровольчества в России.

Творить добро

Название одной из самых известных в Югре организаций волонтеров - Гуманитарный добровольческий корпус - звучит и за пределами России благодаря миссии, которую корпус выполняет за рубежом. Так, совсем недавно волонтеры раздали десятки тонн гуманитарной помощи нуждающимся в Сирии. Эта страна - друг и партнер Югры, и сегодня она находится в тяжелой ситуации, поэтому людям там жизненно необходимы собранные югорчанами вещи, продукты, медикаменты. К слову, как раз в эти дни в Югре проходит новогодняя акция "Подари чудо" по сбору праздничных подарков детям Сирии и Донбасса. Организатором также выступил Гуманитарный добровольческий корпус. Эта общественная негосударственная организация была создана два года назад по инициативе губернатора Югры Натальи Комаровой как инструмент развития народной дипломатии в России и за ее пределами, позволяющий транслировать успешные практики и ценности межкультурного и межнационального взаимодействия. И сама Наталья Комарова не раз была в Сирии с гуманитарной миссией, причем в самое сложное для этой страны время.

Показательно, что главе региона принадлежит целый ряд инициатив по развитию общественных организаций и в целом - гражданского общества в Югре. Так, на днях были подведены итоги очередного конкурса на грант губернатора.

Его уникальность состоит в том, что он рассчитан не на организации, а на физических лиц. Иными словами, дает уникальную возможность любому жителю региона воплотить в жизнь свою полезную для общества идею. Победителями стали 120 югорчан. Максимальная сумма одного гранта - 290 тысяч рублей. Всего на участие в конкурсе было подано 366 заявок, общая сумма грантов ¬- больше 34 миллионов рублей. При этом 8927 жителей региона стали членами общественного жюри при распределении "казны", выделенной под гранты.

Как отмечает генеральный директор фонда "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" Яков Самохвалов, самое важное, что в ходе конкурса обо всех инициативах узнает очень много людей. А это значит, к проекту можно привлечь партнеров, добровольцев, даже в том случае, если он не становится победителем. В ходе конкурса можно найти единомышленников, которых волнует такая же проблема. В результате объединить усилия всех, кто заинтересован в продвижении общественно полезной идеи. Показательно, что треть всех представленных проектов - из муниципальных районов и небольших населенных пунктов региона. Это доказывает то, что и у горожан, и у деревенских жителей Югры абсолютно равные возможности.

Среди проектов-победителей есть, например, инициатива по созданию поисково-спасательного отряда, игра в новус (аналог бильярда на небольшом столе) для инвалидов на коляске, создание центра для временного содержания животных, организация секции плавания для детей с ограничениями по здоровью и т. д.

- Быть волонтером - это не просто работа, а призвание, это желание делать добро, улучшать этот мир, привносить в жизнь любовь и радость, - говорит Елена Табаченко, ставшая одной из победительниц конкурса с проектом "Уроки добра" по предоставлению помощи животным.

Еще одно из значимых мероприятий по развитию гражданского общества и общественных инициатив сейчас проходит в Югре - это "Северная школа консультантов инициативного бюджетирования". Его участники - специалисты проектных центров, региональных и муниципальных органов власти, эксперты из разных регионов страны.

Организаторами "Северной школы" стали центр "Открытый регион" Югры совместно с Научно-исследовательским финансовым институтом Министерства финансов РФ.

- Наша главная цель - создать площадку для обмена опытом специалистов, которые занимаются инициативным бюджетированием. Мы увидим лучшее, что уже существует в регионах страны и в первую очередь в Югре. На примерах лучших практик разберем положительные стороны реализованных проектов, на что нужно обратить внимание и что совершенствовать в дальнейшем, - подчеркнул руководитель Центра инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России Владимир Вагин.

Очень важно отметить, что практически ни один значимый проект в Югре не обходится без активного привлечения общественности. Будь это бюджет региона, который проходит несколько стадий обсуждения югорчанами до момента принятия, либо дискуссия о стратегии развития будущего региона, как это происходит сейчас, когда идет работа над концепцией жизни региона вплоть до 2050-го года. В результате югорчане становятся полноправными участниками принимаемых в округе решений. Они сами определяют, как им жить и как должен развиваться регион. В этом и состоят основы настоящего гражданского общества.