Южный Урал сделал ставку на промышленные кластеры

На Южном Урале прорабатывают идею нового кластера: помимо предприятий из северных городов региона в него могут войти промышленные и научные организации Челябинска, Златоуста, Кыштыма, что, по мнению властей, положительно скажется на выстраивании производственных цепочек и в итоге ускорит социально-экономическое развитие всей области.

На базе миасского автозавода может быть создан кластер по производству ключевых компонентов для грузовой и дорожно-строительной техники. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Придали ускорение

Создание кластеров активно поддерживается на федеральном уровне. Но прежде эффективность такой организационной формы проверили на практике. Минэкономразвития РФ еще в 2016 году обнародовало цифры, показывающие, что за три предыдущих года выработка на одного сотрудника организаций-участников кластеров в среднем увеличилась с 2630 до 3235 тысяч рублей, количество новых рабочих мест - с 27 до 41 тысячи, а объем произведенной продукции, работ и услуг - с 1,54 до 2,17 триллиона рублей. Были сделаны еще более многообещающие прогнозы: выработка на одного работника в кластерных зонах вырастет к 2020 году еще на 20 процентов, появится 100 тысяч рабочих мест.

- Механизм промышленных кластеров напоминает территориально-производственные комплексы, существовавшие в Советском Союзе. Их цель - развитие кооперационных связей, то есть этот инструмент охватывает любые отрасли. Государство дало четкий сигнал бизнесу о необходимости выстраивания межотраслевых кооперационных цепочек, - говорит директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко.

По мнению завотделом кластерной политики Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Евгения Куценко, для успешности проекта необходимо наличие в регионе "критической массы" организаций и предприятий в одном либо смежных видах деятельности. В противном случае может не возникнуть синергии. Еще эксперт считает важным условием качество управления и уровень компетенции региональных команд.

Моно и стерео

Челябинская область в этом направлении в числе самых активных: в 2020 году в Ставропольском крае было два кластера, в Ульяновской области - три, в Санкт-Петербурге - четыре, а Южный Урал со своими семью занял вторую строчку в стране после Татарстана, где было уже 10 таких структур.

Эксперты настаивают: кластерная политика должна опираться на "умную специализацию" регионов, то есть поддержку заслуживают наиболее эффективные отрасли с высоким потенциалом. В некоторых субъектах кластеры формируют вокруг единственной якорной компании. А вот особенность Челябинской области - промышленная полифония: здесь много заводов, хороших и разных. Местное разнообразие "читается" и по названиям новых объединений: кластеры по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин, специальной экипировки, трубопроводной арматуры, приборостроительный кластер "Планар", "Робототехника и человеко-машинный интерфейс", "Уралагромаш", кластер транспортного машиностроения и приводной техники.

Механизм кластеров напоминает территориально-производственные комплексы, существовавшие в Советском Союзе. Их цель - развитие кооперационных связей

Но сегодня особый интерес властей связан с Верхнеуфалейским городским округом. Территория эта считалась депрессивной из-за остановки ряда производств, "делавших экономику". Серьезнейшей потерей стало закрытие градообразующего "Уфалейникеля". Но полного краха удалось избежать - появились новые фирмы, и это стало поводом "включить дополнительное ускорение", чтобы подсобить растущему бизнесу.

- Развитие промышленности, создание дополнительных рабочих мест на градообразующих предприятиях автоматически повлечет за собой развитие сферы услуг, социальной инфраструктуры, строительство нового жилья, благоустройство, - говорит министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.

А еще, по словам Андрея Шпиленко, наличие промышленного кластера позволит резко повысить инвестиционную привлекательность территории.

Претендентов хватает

Какие же компании могут попасть в зону притяжения задуманного кластера на севере области? Среди кандидатов - литейно-механический завод (бывший Нязепетровский краностроительный). Сегодня это единственный сохранившийся в России производитель башенных кранов из 17 подобных заводов СССР. Он занимает 23 процента рынка этой продукции в стране, а уже в 2022 году намерен довести долю до 29. Задача областных кураторов - помочь в дальнейшем продвижении продукции, в частности, организации поставок для крупнейших строек.

Хорошие шансы и у компании "ОранжСтил" (бывший "МетМашУфалей"), первой в России получившей аккредитацию лаборатории по стандартам ASTM, что позволяет участвовать в проектах глубоководной газодобычи. Предприятие прошло сертификацию на черновую обработку локомотивных осей, расширив возможности сотрудничества в железнодорожной отрасли, и, если раньше производило только простые стали, сейчас освоило выпуск более сложных марок, в том числе нержавеющих. Кроме того, в рамках программы импортозамещения завод стал официальным поставщиком Газпрома. Дальнейшие планы, однако, требуют серьезных инвестиций, и вложений собственника уже недостаточно. Гендиректор Татьяна Софьина говорит о намерении претендовать на субсидии, в том числе на проведение НИОКР, и льготные займы.

Похожая ситуация на заводе "Дормаш". Из-за отсутствия заказов на асфальтобетонные комплексы производство перепрофилировали под выпуск мостовых кранов, крупногабаритных металлоконструкций и емкостного оборудования для обогатительной отрасли (ранее подобные изделия поставлялись из Турции и Китая). Завод осваивает рынки в нефтегазовом секторе, химической отрасли и также готов ускориться.

Как, к слову, и новый цинковый завод, который строится на месте бывшего "Уфалейникеля": на фоне дефицита цинка в стране запуск производства сделает Южный Урал главным поставщиком этого металла, то есть пойдет на пользу всему региону.

А предприятие "Уралэлемент" - разработчик химических источников тока и батарей - готово способствовать взаимодействию промышленного комплекса области с корпорацией "Тактическое ракетное вооружение". Стратегическое партнерство с оборонным холдингом возможно в машиностроении, металлургии и топливно-энергетической отрасли.

Связывают звенья

Для бизнеса новое направление региональной промышленной политики очевидно привлекательно. Минпромторг РФ начал оказывать поддержку кластерам еще в 2015 году, запланировав до 2021-го направить на эти цели 5,9 миллиарда рублей. В 2018-м специальная комиссия одобрила около двух десятков проектов кластеров, определив для них до конца 2022 года дополнительные субсидии в размере 4,7 миллиарда.

Наличие промышленного кластера позволит резко повысить инвестиционную привлекательность территории

Включился в работу и регион. По словам Павла Рыжего, по инициативе Южного Урала уже возобновилось действие еще одного стимула: из федеральной казны выделено 1,6 миллиарда рублей на возмещение в 2021-2023 годах части затрат предприятиям-участникам на производство импортозамещающей продукции. Резиденты могут рассчитывать также на местный "пряник" - программу льготных займов. Обещана и финансовая поддержка в виде грантов.

Ряд предприятий до конца года получит 20 миллионов рублей господдержки от регионального Фонда развития промышленности. Челябинский фланцевый завод намерен, в частности, наладить выпуск стальных плоских фланцев методом центробежного литья, "ЧелябинскСпецГражданСтрой" - освоить номенклатуру дисковых затворов, фирма "ИТеК "ББМВ" модернизирует импортозамещающее производство датчика давления для Газпрома и Транснефти, "Урал-Полимер" организует выпуск облицовки для окон электропоездов. Общий бюджет проектов составит 140 миллионов рублей.

На прошлой неделе в Миассе прошло отраслевое совещание с участием вице-премьера РФ Юрия Борисова и полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева, где в числе прочего обсуждалось создание кластера по производству ключевых компонентов для грузовой и дорожно-строительной техники. Местный автозавод "Урал" может стать якорным предприятием, но планы шире - включают развитие внутриобластной и межрегиональной кооперации. Так что курс на создание объединений продолжится.