Южный Урал сделал ставку на промышленные кластеры

Новости

Опрос: Больше половины родителей переживают из-за ЕГЭ 06:00
Минздрав: Около миллиона британцев заразятся "омикроном" до конца года 05:32
На Дальнем Востоке развернули новые койки для больных COVID-19 04:59
В Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы при "омикроне" 04:20
Кардиолог Асият Хачирова предупредила о повышенном пульсе после COVID-19 03:40
СМИ: Цены на вино в 2022 году могут вырасти на 25 процентов 02:52
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества 02:18
Глава РФПИ Дмитриев назвал "Спутник V" самой безопасной вакциной 01:35
Вашингтон не планирует оказывать дополнительную военную помощь Украине 01:13
Российские университеты обсудили трансформацию высшей школы 01:01
Лондон и Канберра присоединились к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине 00:34
Диетолог назвал лучший суп для снижения холестерина 00:12
Россияне хотят получить на Новый год деньги, но дарят косметику и конфеты 00:02
Замглавы PGNiG Вацлавский: В Польше хотели бы увеличения поставок "Газпрома" 08.12.2021
В США погиб командир отряда "морских котиков" 08.12.2021
Данила Козловский возглавил жюри фестиваля фильмов ужасов 08.12.2021
Глава ВТО назвала угрозу для мировой экономики 08.12.2021
В США бездомный сжег рождественскую елку у офиса Fox News 08.12.2021
Байден не рассматривает вопрос отправки военных США на Украину 08.12.2021
Путин сравнил ценность морского огурца и ежа 08.12.2021
Путин: Вопрос совершенствования системы грантов ученым будет проработан 08.12.2021
Путин удивился цене тура на космодром Восточный 08.12.2021
Более 415 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 08.12.2021
Путин обещал обсудить идею выдавать жилищный сертификат ученым с достижениями 08.12.2021
Путин поддержал полярные надбавки для молодых ученых 08.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
09.12.2021 05:24

Южный Урал сделал ставку на промышленные кластеры

Создание кластеров позволит укрепить кооперационные связи внутри и вокруг региона
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 280(8631)
На Южном Урале прорабатывают идею нового кластера: помимо предприятий из северных городов региона в него могут войти промышленные и научные организации Челябинска, Златоуста, Кыштыма, что, по мнению властей, положительно скажется на выстраивании производственных цепочек и в итоге ускорит социально-экономическое развитие всей области.
На базе миасского автозавода может быть создан кластер по производству ключевых компонентов для грузовой и дорожно-строительной техники. Фото: Татьяна Андреева/РГ На базе миасского автозавода может быть создан кластер по производству ключевых компонентов для грузовой и дорожно-строительной техники. Фото: Татьяна Андреева/РГ
На базе миасского автозавода может быть создан кластер по производству ключевых компонентов для грузовой и дорожно-строительной техники. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Придали ускорение

Создание кластеров активно поддерживается на федеральном уровне. Но прежде эффективность такой организационной формы проверили на практике. Минэкономразвития РФ еще в 2016 году обнародовало цифры, показывающие, что за три предыдущих года выработка на одного сотрудника организаций-участников кластеров в среднем увеличилась с 2630 до 3235 тысяч рублей, количество новых рабочих мест - с 27 до 41 тысячи, а объем произведенной продукции, работ и услуг - с 1,54 до 2,17 триллиона рублей. Были сделаны еще более многообещающие прогнозы: выработка на одного работника в кластерных зонах вырастет к 2020 году еще на 20 процентов, появится 100 тысяч рабочих мест.

В оборонной промышленности прошли кадровые перестановки

- Механизм промышленных кластеров напоминает территориально-производственные комплексы, существовавшие в Советском Союзе. Их цель - развитие кооперационных связей, то есть этот инструмент охватывает любые отрасли. Государство дало четкий сигнал бизнесу о необходимости выстраивания межотраслевых кооперационных цепочек, - говорит директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко.

По мнению завотделом кластерной политики Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Евгения Куценко, для успешности проекта необходимо наличие в регионе "критической массы" организаций и предприятий в одном либо смежных видах деятельности. В противном случае может не возникнуть синергии. Еще эксперт считает важным условием качество управления и уровень компетенции региональных команд.

Моно и стерео

Челябинская область в этом направлении в числе самых активных: в 2020 году в Ставропольском крае было два кластера, в Ульяновской области - три, в Санкт-Петербурге - четыре, а Южный Урал со своими семью занял вторую строчку в стране после Татарстана, где было уже 10 таких структур.

Эксперты настаивают: кластерная политика должна опираться на "умную специализацию" регионов, то есть поддержку заслуживают наиболее эффективные отрасли с высоким потенциалом. В некоторых субъектах кластеры формируют вокруг единственной якорной компании. А вот особенность Челябинской области - промышленная полифония: здесь много заводов, хороших и разных. Местное разнообразие "читается" и по названиям новых объединений: кластеры по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин, специальной экипировки, трубопроводной арматуры, приборостроительный кластер "Планар", "Робототехника и человеко-машинный интерфейс", "Уралагромаш", кластер транспортного машиностроения и приводной техники.

Механизм кластеров напоминает территориально-производственные комплексы, существовавшие в Советском Союзе. Их цель - развитие кооперационных связей

Но сегодня особый интерес властей связан с Верхнеуфалейским городским округом. Территория эта считалась депрессивной из-за остановки ряда производств, "делавших экономику". Серьезнейшей потерей стало закрытие градообразующего "Уфалейникеля". Но полного краха удалось избежать - появились новые фирмы, и это стало поводом "включить дополнительное ускорение", чтобы подсобить растущему бизнесу.

- Развитие промышленности, создание дополнительных рабочих мест на градообразующих предприятиях автоматически повлечет за собой развитие сферы услуг, социальной инфраструктуры, строительство нового жилья, благоустройство, - говорит министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.

А еще, по словам Андрея Шпиленко, наличие промышленного кластера позволит резко повысить инвестиционную привлекательность территории.

Претендентов хватает

Какие же компании могут попасть в зону притяжения задуманного кластера на севере области? Среди кандидатов - литейно-механический завод (бывший Нязепетровский краностроительный). Сегодня это единственный сохранившийся в России производитель башенных кранов из 17 подобных заводов СССР. Он занимает 23 процента рынка этой продукции в стране, а уже в 2022 году намерен довести долю до 29. Задача областных кураторов - помочь в дальнейшем продвижении продукции, в частности, организации поставок для крупнейших строек.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Уральской легкой промышленности потребовались айтишники

Хорошие шансы и у компании "ОранжСтил" (бывший "МетМашУфалей"), первой в России получившей аккредитацию лаборатории по стандартам ASTM, что позволяет участвовать в проектах глубоководной газодобычи. Предприятие прошло сертификацию на черновую обработку локомотивных осей, расширив возможности сотрудничества в железнодорожной отрасли, и, если раньше производило только простые стали, сейчас освоило выпуск более сложных марок, в том числе нержавеющих. Кроме того, в рамках программы импортозамещения завод стал официальным поставщиком Газпрома. Дальнейшие планы, однако, требуют серьезных инвестиций, и вложений собственника уже недостаточно. Гендиректор Татьяна Софьина говорит о намерении претендовать на субсидии, в том числе на проведение НИОКР, и льготные займы.

Похожая ситуация на заводе "Дормаш". Из-за отсутствия заказов на асфальтобетонные комплексы производство перепрофилировали под выпуск мостовых кранов, крупногабаритных металлоконструкций и емкостного оборудования для обогатительной отрасли (ранее подобные изделия поставлялись из Турции и Китая). Завод осваивает рынки в нефтегазовом секторе, химической отрасли и также готов ускориться.

Как, к слову, и новый цинковый завод, который строится на месте бывшего "Уфалейникеля": на фоне дефицита цинка в стране запуск производства сделает Южный Урал главным поставщиком этого металла, то есть пойдет на пользу всему региону.

А предприятие "Уралэлемент" - разработчик химических источников тока и батарей - готово способствовать взаимодействию промышленного комплекса области с корпорацией "Тактическое ракетное вооружение". Стратегическое партнерство с оборонным холдингом возможно в машиностроении, металлургии и топливно-энергетической отрасли.

Связывают звенья

Для бизнеса новое направление региональной промышленной политики очевидно привлекательно. Минпромторг РФ начал оказывать поддержку кластерам еще в 2015 году, запланировав до 2021-го направить на эти цели 5,9 миллиарда рублей. В 2018-м специальная комиссия одобрила около двух десятков проектов кластеров, определив для них до конца 2022 года дополнительные субсидии в размере 4,7 миллиарда.

Наличие промышленного кластера позволит резко повысить инвестиционную привлекательность территории

Включился в работу и регион. По словам Павла Рыжего, по инициативе Южного Урала уже возобновилось действие еще одного стимула: из федеральной казны выделено 1,6 миллиарда рублей на возмещение в 2021-2023 годах части затрат предприятиям-участникам на производство импортозамещающей продукции. Резиденты могут рассчитывать также на местный "пряник" - программу льготных займов. Обещана и финансовая поддержка в виде грантов.

Курганские промышленники опасаются спада из-за роста кредитных ставок

Ряд предприятий до конца года получит 20 миллионов рублей господдержки от регионального Фонда развития промышленности. Челябинский фланцевый завод намерен, в частности, наладить выпуск стальных плоских фланцев методом центробежного литья, "ЧелябинскСпецГражданСтрой" - освоить номенклатуру дисковых затворов, фирма "ИТеК "ББМВ" модернизирует импортозамещающее производство датчика давления для Газпрома и Транснефти, "Урал-Полимер" организует выпуск облицовки для окон электропоездов. Общий бюджет проектов составит 140 миллионов рублей.

На прошлой неделе в Миассе прошло отраслевое совещание с участием вице-премьера РФ Юрия Борисова и полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева, где в числе прочего обсуждалось создание кластера по производству ключевых компонентов для грузовой и дорожно-строительной техники. Местный автозавод "Урал" может стать якорным предприятием, но планы шире - включают развитие внутриобластной и межрегиональной кооперации. Так что курс на создание объединений продолжится.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

Главное сегодня

ГП подготовила поправки, запрещающие наказывать коррупционеров только штрафами
Путин объяснил американские санкции попытками сдержать Россию
В Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы при "омикроне"
Глава РФПИ Дмитриев назвал "Спутник V" самой безопасной вакциной
Канада присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в КНР