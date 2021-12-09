Как школа из уральского поселка стала одной из самых цифровых в стране

Всероссийский портал "Дневник.ру" выбрал победителей конкурса "Лучшие цифровые практики в школьном образовании". За почетное звание боролись 260 претендентов. Небольшая - всего на 500 учеников - школа в поселке Старопышминске вышла в финал и стала одной из лучших. Расскажем, как образовательному учреждению это удалось.

"Школе на твоем берегу" - таково ее название - почти 130 лет. Анна Киселева работает директором с 2009 года, когда здесь училось еще 40 детей.

- С того же времени у нас идет цифровизация, - рассказывает Анна Владимировна. - Сначала мы создали сайт учреждения и страницы учителей, потом стали осваивать сервисы Google.

Заместитель директора Александра Устинова добавляет:

- Сейчас для нас Google Формы - повседневность.

Педагогов обучили работе с онлайн-платформами. Кому-то нововведения давались легко - в школе много молодых сотрудников. Самой юной, Яне (выпускнице этой же школы), всего 20 лет. Некоторым, наоборот, пришлось долго разбираться. Но в итоге все научились вести удаленные занятия и заполнять электронные журналы.

Идея участвовать в конкурсе "Дневника.ру" пришла учителю английского языка Ксении Рукавишниковой. Коллеги называют ее флагманом онлайн-обучения. Именно она задолго до пандемии поддержала предложение перевести часть уроков в дистанционный формат. Тогда руководство размышляло, что делать с шестидневной учебной неделей: субботу некоторые дети прогуливали, устраивая себе лишний выходной. Ксения Александровна решила попробовать вести свою дисциплину через ZOOM. Так, предмет за предметом, школа переходила на субботний дистант. А с приходом коронавируса коллектив почти полностью оказался готов к онлайн-обучению.

Сегодня уроки проходят в смешанном формате: учитель подключается к видеоконференции, часть детей занимается онлайн из дома, остальные присоединяются из класса. Оборудование школа приобретает на пожертвования, деньги грантов и федеральных программ. Одна из них - "Точка роста" - предполагает создание центров образования в деревнях и малых городах с населением до 60 тысяч человек. Цифровизация помогает и в обучении детей-инвалидов: для трех особенных учеников закупили беспроводные клавиатуры и планшеты с приложениями для запоминания букв и цифр, решения задач.

Старопышминские школьники активно используют 3D-принтеры, квадрокоптеры, веб-камеры, ноутбуки и проекторы. Среди популярных технологичных активностей - моделирование, онлайн-турниры по шахматам и соревнования по киберспорту.