На Ямале из-за глобального потепления начали разрушаться здания

В поселке Пангоды пошел трещинами 47-квартирный дом. Его состояние признано аварийным. А ведь он сдан в эксплуатацию всего пять лет назад. Не удержался на мерзлоте, оказавшейся вовсе не вечной. На Ямале это не единичный случай - подобных в нынешнем веке зафиксировано немало.

Еще четверть века тому назад Салехард являл собой огромный унылый серый массив из двухэтажек барачного типа. Облик современного города с высотными жилыми домами, внушительными офисными и торговыми зданиями, спортивными, образовательными и культурными центрами он обрел преимущественно в нынешнем веке. За это время произошли и невидимые глазу изменения: агрессивные волны тепла уже и на Полярном круге несколько ослабили, размягчили грунты, еще вчера казавшиеся строителям незыблемыми. Плюс сам город генерирует тепло. Не отслеживать состояние грунта - потерять контроль над ситуацией. Да и время не терпит - под угрозой целая группа объектов.

На Ямале к формированию системы автоматического температурного мониторинга грунтов приступили в позапрошлом году. В Салехарде сейчас термометрические наблюдения ведутся за девятью строениями. Ведущий научный сотрудник Центра изучения Арктики Александр Шеин знакомит с одним из них - новой пятиэтажкой на улице Зои Космодемьянской. Это типовой для арктической территории дом, стоящий на сваях. Между первым этажом и землей - продуваемое подполье. Немного согнувшись, входим в него.

- Сваи уходят на глубину 10 метров. Мы пробурили несколько 12-метровых скважин, разместили в них температурные датчики, отстоящие друг от друга сначала на полметра, а затем на метр. Они связаны с коммуникатором, откуда данные каждые три часа поступают на метеорологическую станцию и дважды в сутки - на сервер центра. Здесь стабильные минус пять градусов, нет поводов для беспокойства, - рассказывает Шеин в ходе экскурсии по подполью. - Скорее всего, иную картину будем наблюдать под новым нашим "подопечным" - большим домом в Новом Уренгое. Он пришел в такое состояние, что жильцов пришлось переселить.

Ямальские города, лежащие южнее, последствия изменения климата стали ощущать раньше. Надым - с середины 1990-х годов. Тогда здесь в течение нескольких лет были признаны аварийными пять пятиэтажек, три промышленных корпуса. Еще с десяток зданий, по свидетельству замначальника инженерно-технического центра дочернего предприятия Газпрома Алексея Осокина, испытывали существенные деформации. Восстановление несущей способности фундаментов, усиление конструкций обошлось в копеечку. Один из многоквартирных домов спасли промораживанием талика - незамерзшего участка грунта, применив парожидкостные термостабилизаторы. Правда, дом оказался в частоколе выступающих из земли конденсаторов, но тут уж не до эстетики. Спасли тогда глубинной инъекцией цементного раствора и бандажом начавшийся было расползаться детсад, который, как признается Осокин, добавил ему седых волос.

Разрушительные явления наблюдаются сегодня в ряде муниципалитетов ЯНАО. Так, в Новом Уренгое "заплясал" нововозведенный жилой комплекс - одна из четырех проблемных многоэтажек в итоге вообще демонтирована. Если такого рода ЧП будут учащаться в геометрической прогрессии, никаких бюджетов не хватит для выправления строений. По словам сотрудника Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Светланы Бадиной, при негативном развитии событий потери Ямало-Ненецкого округа могут достичь 0,5 триллиона рублей.

С учетом роста температур необходимо при проектировании зданий проводить изыскания на глубину до 25 метров

Понятно, что дожидаться, когда здания окажутся в критическом состоянии, а затем спасать в авральном режиме, - не выход из положения. В идеале нужно предотвращать, останавливать растепление грунтов под ними, а новые стройки начинать при гарантированном обеспечении запаса прочности на десятилетия.

- Деформацию одного из домов спровоцировало оттаивание льдистых многолетнемерзлых грунтов на глубине 13-18 метров от поверхности. Это не исключительный пример. Следовательно, с учетом роста температур должно стать правилом при проектировании зданий гражданского назначения проводить изыскания на глубину до 25 метров. Пока, к сожалению, это не обязательный норматив - лишь благое желание. Прежде чем планировать размещение объектов, надо составлять детальные геокриологические карты, понимать, что грунты всюду разные, что есть участки, где априори нельзя строить, - предупреждает Алексей Осокин.

"Уходить в глубину, закрепляться в ней" в сочетании с применением давно испытанных и новых технологий по стабилизации температуры грунтов призывают многие авторитетные специалисты в области проектирования и строительства капитальных сооружений в высоких широтах. Иных вариантов, похоже, нет. Потеря несущей способности традиционных свай внушает тревогу: к 2020 году она уменьшилась на 10-20 процентов, к середине столетия, по прогнозам, убавится минимум еще на столько же.

Способ глубокого погружения свай - до 40 метров и более - предлагает ввести в широкую практику доктор технических наук, профессор Тюменского индустриального университета Яков Пронозин. Речь об "игольчатых", малого диаметра, буроинъекционных сваях с полыми сердечниками, которые можно наполнять хладагентом. Операция обеспечивает скорость и мобильность работ, не требует мощных буровых установок, намного повышает коэффициент надежности, перечисляет достоинства ученый. Но до недавнего времени технология не входила "в писаный свод шаблонов".

Его коллега профессор кафедры геотехники петербургского вуза Игорь Сахаров говорит о необходимости неотложной корректировки безбожно устаревших, не учитывающих глобального потепления федеральных строительных норм и принятию по подобию утвержденных в Северной столице норм территориальных, учитывающих региональную специфику. А еще напоминает о дефиците специалистов: "В профильных вузах пора готовить по направлению "Строительство в условиях Крайнего Севера".

В Салехарде при Научном центре изучения Арктики создана научно-исследовательская лаборатория криологии Земли и геотехнической безопасности. Возглавил ее профессор из Тюмени Анатолий Шуваев.

- Да, с кадрами - проблема, готовим свои. Нормы, техрегламенты не устраивают. Среди первостепенных наших задач - разработка и внедрение стандартов для районов Арктики. На опытно-экспериментальных площадках будем заново учиться строить. Ждать у Карского моря холодной погоды не собираемся, - с решительным настроем высказывается ученый.

От первого лица

Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО:

- Тема свойств и меняющегося состояния вечной мерзлоты требует комплексного подхода, не точечных и авральных, а планомерных системных исследований, в том числе прикладного характера. Мы осознаем: тепло наступает, значительная часть территории Ямала, его столица, другие города попадают в потенциально небезопасную климатическую зону. Формируем пул надежных партнеров из среды академического сообщества, из числа ведущих нефтегазовых компаний, привлекаем профессионалов высокого класса.