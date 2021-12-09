На Урале ликвидировали самый большой мусорный полигон в Европе

Еще два года назад в это трудно было поверить. Возле огромного многоярусного холма, в котором захоронены 17 миллионов кубометров накопленных отходов Челябинска, теперь впору заниматься спортом - наслаждаться солнцем и воздухом.

Территория, над которой стояло марево смога и роились тучи насекомых, больше не чадит. Рекультивация свалки, по официальным оценкам, сократила объем выбросов в атмосферу сразу на 30 процентов.

Темное пятно на карте Челябинска разрасталось больше 70 лет, завоевав сомнительную славу самой большой свалки в Европе - площадью 74,5 гектара и высотой 40-45 метров. Она расположилась в каких-то 700 метрах от жилой застройки и в двух километрах от реки Миасс, продолжая наступать на город, а дым от эндогенных пожаров накрывал жилые кварталы. Требовалось возвести саркофаг, изолированный сверху и изнутри, чтобы не допускать выхода свалочных газов и стоков так называемого фильтрата - насыщенной ядохимикатами жидкости, накопленной в "теле" свалки. На решение этой задачи в рамках нацпроекта "Экология" выделили 4,5 миллиарда рублей.

По словам представителя проводившего работы "Федерального экологического оператора" Дениса Плещенко, начали с придания откосам правильной геометрии, исключающей возможность оползней, укрепили борта и накрыли полученную фигуру специальной мембраной, предотвращающей дальнейшее распространение тлетворного запаха, бившего в нос за версту.

Рекультивация завершена всего за два года - на несколько месяцев раньше срока. И осенью по покрытому зеленым ковром холму уже водили экскурсии эковолонтеров. Показывали, как сформированную в несколько ярусов пирамиду покрывали слоями изоляции, сделали 18,5 тысячи проколов, через которые по специальным трубопроводам собирается свалочный газ. Рассказывают о подземной системе сбора фильтрата, по которой сточные воды, оставшиеся внутри "некрополя", поступают на очистные сооружения и уже без примесей и запаха возвращаются в экосистему.

Эксплуатация еще живой, но надежно укрытой свалки продлится не менее шести лет. По расчетам специалистов, именно столько времени потребуется на окончательную "утряску и усушку" ее содержимого. Однако, как показали замеры мобильной лаборатории общественной организации "АнтиСмог", негативное влияние объекта накопленного вреда на атмосферу Челябинска уже сведено к нулю.

У подножия холма в честь завершения работ прошли первые спортивные соревнования. Как отметила вице-премьер правительства Виктория Абрамченко, их участники могли оценить чистоту воздуха безо всяких приборов, "проголосовав" за экологию собственными носами. Необычные соревнования привлекли не только челябинцев, но и спортсменов из других городов. А некоторые посмотреть на новое челябинское чудо приехали за несколько сотен километров. Интерес понятен - мусорный полигон стал еще и испытательным полигоном для новых технологий, примененных в Челябинске впервые.

- Силами "Федерального экологического оператора" в рамках нацпроекта "Экология" здесь решены две важнейшие задачи, - рассказал министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев. - В полезное использование возвращена огромная территория, а выбросы в атмосферу Челябинска сокращены почти на 64 тысячи тонн в год. И главное - многие из примененных здесь технологий будут востребованы на рекультивации аналогичных объектов в Магнитогорске, Миассе, Златоусте и Карталах, которую мы намерены провести до 2024 года.