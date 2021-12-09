В Тюмени четыре человека погибли при пожаре

В ночь на девятое декабря на улице Изумрудной в Тюмени загорелся деревянный многоквартирный дом. В результате погибли четыре человека.

Когда пожарные прибыли на место, горела квартира на первом этаже. "В 1.13 по московскому времени пожар был локализован. Обнаружены тела четверых погибших - все взрослые. Их личности устанавливаются", - передает пресс-служба регионального МЧС.

Проверку по факту гибели людей начал Следственный комитет области. По данным правоохранительных органов на останках трех мужчин и женщины нет внешних признаков того, что они погибли в результате преступления.

"Причина возгорания устанавливается. Среди версий - неосторожное обращение с огнем", - констатировали в ведомстве.