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09.12.2021 08:48
Рубрика: Происшествия

В Тюмени четыре человека погибли при пожаре

Текст: Екатерина Призова

В ночь на девятое декабря на улице Изумрудной в Тюмени загорелся деревянный многоквартирный дом. В результате погибли четыре человека.

В Прикамье при пожаре в доме погибли двое детей

Когда пожарные прибыли на место, горела квартира на первом этаже. "В 1.13 по московскому времени пожар был локализован. Обнаружены тела четверых погибших - все взрослые. Их личности устанавливаются", - передает пресс-служба регионального МЧС.

Проверку по факту гибели людей начал Следственный комитет области. По данным правоохранительных органов на останках трех мужчин и женщины нет внешних признаков того, что они погибли в результате преступления.

"Причина возгорания устанавливается. Среди версий - неосторожное обращение с огнем", - констатировали в ведомстве.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

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