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09.12.2021 05:08

Родина ждет

На Урале обучать управленцев для региона будут в новом формате
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 280(8631)
Для подготовки управленческих кадров новой формации, которые будут востребованы в органах местного самоуправления и региональной власти, на Урале запускают первый многопрофильный бакалавриат. Студенты Уральского института управления - филиала РАНХиГС смогут параллельно освоить несколько профессий - от управления умным городом до медиакоммуникаций в органах власти, а также многие программы допобразования (ДПО).

План не догма

В 2019 году институт запустил проект "Комплексное развитие территории" - образовательные курсы для школьников региона - совместно с фондом поддержки талантливых детей и молодежи Свердловской области "Золотое сечение". Именно институт как филиал РАНХиГС получит теперь часть гранта Минобрнауки РФ "Приоритет-2030" на реализацию нового стандарта академии и новых программ, цель которых - приблизить вузы к запросам реального сектора и пересмотреть утверждение о том, что полученные в них знания малопригодны в жизни.

Уральский проект - это часть масштабной программы Президентской академии по созданию в стране сети из десяти региональных образовательных хабов - методических центров по поиску и внедрению инновационных подходов к подготовке кадров в сфере управления. Этот проект включает и многопрофильный бакалавриат, и магистерскую программу: учебный план гибок, он может меняться вслед за запросами рынка.

- Мы разработали его на основе образовательных стандартов РАНХиГС. Определив, какие профкомпетенции нужны сейчас и в будущем, мы можем сделать учебную программу более актуальной: выпускника не придется переучивать, он сразу готов к решению свежих управленческих задач, - говорит начальник учебно-методического управления института Оксана Куренбина.

Новый формат создан не ради погони за очередным трендом и сокращения объема часов, отмечают в вузе. Он отражает главную боль чиновников и бизнесменов, которым требуются специалисты с широкими отраслевыми и межотраслевыми знаниями и пониманием реальных проблем городов.

Лидер из малого города

Освоить столь непростую программу и стать действительно хорошо подготовленным управленцем сможет не каждый. Чтобы выявить потенциальных лидеров и своих будущих абитуриентов, сотрудники вуза плотно взаимодействуют с властями и образовательными учреждениями муниципалитетов (в проекте уже участвуют десятки школ области). Только в декабре в рамках "Приоритета-2030" планируется обучить проектной деятельности более сотни школьников.

Детям предлагается придумать, каким они хотят видеть родной город, а педагоги должны помочь им воплотить идеи (кстати, школьных работников специально обучают на курсах повышения квалификации РАНХиГС). Например, в Асбесте ребята под руководством учителя химии разработали проект утилизации производственных отходов, в Сысерти - систему мониторинга родниковой воды, а школьники Артемовского создают интерактивную дорожную карту города.

Главным станет не столько посещение лекций, сколько практическая работа, которую оценят работодатели

- Команды продолжают дорабатывать идеи на тематических проектных сменах, которые мы проводим вместе с фондом "Золотое сечение", после чего их подхватывают органы власти или руководители компаний, - поясняет начальник управления научной работы института Мария Ворошилова. - Сейчас в процессе реализации 20 проектов.

Такая работа полезна и школьникам, и территории, уверены в институте. Ведь дети создают свои проекты по заказу местной власти или бизнеса и растут при этом сами. К слову, в рамках проекта "Комплексное развитие территории" вуз еще и открывает в городах специализированные управленческие классы. Сейчас их по два в Артемовском и Асбесте, в следующем году появится еще три - в Верхней Пышме, Сысерти и Екатеринбурге. А для подростков, тяготеющих к решению бизнес-задач, создаются предпринимательские классы. Пока их четыре: в Краснотурьинске и Полевском.

РАНХиГС видит в этих ребятах перспективных студентов, ведь они выберут вуз осознанно. А курсы развития лидерских качеств и командной работы станут хорошей подготовкой к многопрофильному бакалавриату.

Спутник рядом

Дальше абитуриентам предстоит определиться с направлением обучения - их три: экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление. Внутри каждого есть узкая специализация уже по пяти направлениям: развитие экосистем территории; инвестиционное проектирование и маркетинг; экономика умного города; молодежная политика; медиакоммуникации в органах власти и бизнесе.

- После двух лет обучения по общей программе студент сдаст переводной экзамен и ему станет доступен любой из пяти профилей, даже если специальность не относится к изначально выбранному направлению. Обычно такие переходы в системе высшего образования не предусмотрены: решив сменить факультет, человек поступает максимум на второй курс смежной специальности, теряя время и ресурсы, - поясняет Оксана Куренбина.

Фото: Елена Мардер/РГ

Новый бакалавриат позволит безболезненно менять образовательную траекторию под самые актуальные задачи и потребности работодателя. Программа построена так, чтобы объединить экономистов, менеджеров и управленцев в одну команду на двух первых курсах. На вторые два года они расходятся по профилям. В течение всего обучения им предстоит разработать проект по заказу муниципалитета или градообразующего предприятия и защитить его в качестве дипломной работы. В вузе надеются, что, реализуя проекты, студенты сохранят связь с малой родиной, а может, и вернутся в свой город по окончании учебы.

- На протяжении всего процесса обучения у ребят будет рассредоточенная практика: каждую неделю их ждет встреча с территориальным куратором проекта, где студенты отчитываются о результатах. Кроме того, за счет курсов ДПО, включенных в бакалавриат, они могут освоить дополнительные компетенции, прокачать новые навыки и окончательно определиться с выбором профиля, - добавляет Мария Ворошилова.

То есть главным станет не столько посещение лекций, сколько практическая работа, которую оценят работодатели. Успешные топ-менеджеры будут вести семинарские занятия, а в роли наставников команд выступят работники предприятий, преподаватели вуза либо выпускники, имеющие опыт реализации проектов, - их прозвали "спутниками".

До 2024 года в Уральском институте управления намерены перевести на модель многопрофильного бакалавриата большую часть учебных программ. После пилотного запуска в Свердловской области такой бакалавриат могут открыть и для других регионов УрФО. К слову, рекомендовал новый формат подготовки госслужащих сам президент России, а реализовал идею одним из первых центральный кампус РАНХиГС - в 2018 году.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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