С поправкой на спад: В регионах УрФО зафиксирован рост экономики

Ученые Института экономики УрО РАН проанализировали показатели социально-экономического развития регионов Уральского федерального округа. Полная статистическая база пока есть только за первую половину 2021 года, так что выводы о тенденциях сделали по этому периоду.

Сначала о хорошем: в экономике наметился рост. В среднем по округу индекс промпроизводства составил 104,3 процента к аналогичному периоду 2020 года. Динамика оборота розничной торговли еще выше - 110,9. Резко увеличился ввод жилья - на 36,1 процента. И ложка дегтя: по словам ученых, рост, как и в целом по стране, носит восстановительный характер. Он обусловлен низкой базой 2020 года, связанной с коронавирусом и введенными тогда ограничениями. Допандемийных показателей экономика округа пока не достигла.

В реальном секторе экономики аналитики отмечают резкое усиление инфляционных процессов. Особенно это касается товаров промышленной направленности: рост цен на эту продукцию составил 132,9 процента. На потребительском рынке ситуацию удалось смягчить с помощью мер, принятых федеральными и региональными властями, - здесь средний показатель по округу 103,5. К слову, в розничной торговле потребительский спрос сместился в сторону низкого ценового сегмента и товаров по специальным акциям.

Эта картина вписывается в общероссийские тенденции. А вот ощутимое - на 16,5 процента - сокращение активов банковского сектора в УрФО идет, как объяснила директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова, вразрез с ситуацией в целом по России - там, напротив, наблюдался рост на 6,8 процента.

И еще два негативных тренда: падение объемов инвестиций во всех регионах УрФО и серьезное снижение численности субъектов и объемов производства малого и среднего бизнеса. Так, сокращение количества малых предприятий и ИП в округе составило от 6,3 процента в Тюменской области до 9,6 в ЯНАО при общероссийском показателе минус 7,1. По оценке экспертов, устойчивый рост в этом секторе возможен, лишь когда полностью восстановится спрос на товары и услуги. Здесь цифры близки к среднероссийским.

Заместитель директора института Виктория Акбердина рассказала, как в сравнении друг с другом выглядят регионы Уральского округа. Например, рост промышленного производства, который, кстати, у нас выше, чем в целом по стране, особенно заметен в Челябинской области и ЯНАО. А Свердловская область стала единственным субъектом в УрФО, в котором в этот период промышленность оказалась на спаде - минус 1,5 процента. Ученые объясняют этот феномен тем, что в начале пандемии крупные предприятия наращивали производство, стараясь сохранить занятость сотрудников и уровень зарплат. А в этом году увеличивают не выпуск, а объемы отгрузки продукции.

В целом же лидеры и аутсайдеры все те же: по большинству параметров впереди Югра и ЯНАО, отстают они лишь по научно-технологическому развитию, доле малого и среднего бизнеса в экономике и объемам ввода жилья, что вполне логично при малой численности населения. Темпами научно-технического прогресса и жилищного строительства могут похвастать Тюменская и Свердловская области. В числе отстающих, тоже традиционно, Курганская область, хотя регион и продемонстрировал хорошие темпы восстановительного роста.

Ученые не берутся делать точные прогнозы, как ситуация будет развиваться дальше: слишком много неизвестных факторов, и главный из них - продолжающаяся пандемия. Но уже сейчас можно предполагать, что на восстановление малого и среднего предпринимательства понадобится минимум три года.

Прямая речь

Владимир Якушев, полномочный представитель президента РФ в УрФО:

- В Уральском округе достаточно сильные в экономическом плане субъекты, и все они реализуют меры поддержки бизнеса, которые направлены в итоге на увеличение реальных доходов населения. Есть многолетние программы, есть те, которые приняты в условиях пандемии. Достаточно большие деньги регионы инвестировали именно в поддержку бизнеса, особенно в период ограничений. Бюджетные возможности у всех разные, каждый вкладывает ровно столько, сколько может. Но все работают в этом направлении. Главное, чтобы эти меры были эффективны и сопоставимы с уровнем инфляции.