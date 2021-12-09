Суд арестовал тюменского чиновника и его мать по делу о мошенничестве

Новости

В МВД назвали наиболее коррупционные сферы в России 10:41
С 12 декабря поезда из Москвы начнут курсировать по новому графику 10:39
Новую гиперзвуковую ракету разработали для Су-57 10:35
В России работают над обликом перспективного авианосца 10:30
Попова: В среднем новые значимые мутации COVID появляются раз в полгода 10:23
ГП разработала нормы для конфискации незаконной криптовалюты 10:20
Мишустин: Успех в борьбе с COVID зависит от взаимодействия медиков всех стран 10:15
Следователи попросили арестовать совладельца "Рив Гош" Августа Мейера 10:11
Премьер Финляндии извинилась за посещение вечеринки вместо самоизоляции 10:01
Подводные беспилотники с дальностью до 1000 км создадут в России 10:01
Эксперт рассказал о профессиях будущего, которые появились в России 09:56
Власти Норвегии и Дании ужесточат карантинные меры на Рождество 09:50
"Леопард" выйдет на испытания после ремонта и модернизации в 2022 году 09:50
В Швеции арестовали граждан Украины из "эскадрона смерти" 09:47
Минтруд предложил упростить оформление инвалидности 09:14
Тишковец предупредил москвичей о январских морозах 09:01
Истребитель F-35 упал с британского авианосца из-за дождевика 08:46
Эксперт рассказал, как сократить число спам-звонков 08:20
В Беларуси систему залпового огня "Ураган" пересадили на МАЗ-6317 08:15
Опубликован тизер нового боевика Гая Ричи 08:05
CNN: США воздержатся от санкций против России в энергетическом секторе 07:58
Синоптики предупредили о похолодании в Москве до -14 градусов 07:55
Барабанщика "Чиж & Co" Василевского обокрали после концерта в Москве 07:55
В Благовещенске установлен новый температурный рекорд 07:25
Посольство РФ в США осудило слова сенатора Уикера о ядерном оружии 07:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
09.12.2021 09:28
Рубрика: Происшествия

Суд арестовал тюменского чиновника и его мать по делу о мошенничестве

Текст: Екатерина Призова

Ленинский районный суд Тюмени отправил под стражу директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации - он обвиняется в мошенничестве на крупную сумму. Бывший высокопоставленный чиновник пробудет в заключении до второго февраля следующего года. По той же статье предъявлено обвинение и его матери - ее до 5 февраля суд отправил под домашний арест.

В Приамурье чиновника заподозрили в махинациях с автобусными остановками

Напомним, по данным следствия, глава департамента в феврале 2020, а также в феврале 202-го вместе со своим сотрудником, родственницей и директором коммерческой фирмы похитил около пяти миллионов рублей. Они были выделены из бюджета на содержание и уборку городских дорог.

Как ранее писала "РГ", арестованный чиновник занимал должность с 2016 года. До того он работал в этом же ведомстве заместителем руководителя, а также - в органах местного самоуправления, которые курировали развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества
Посольство РФ в США осудило слова сенатора Уикера о ядерном оружии
Минтруд предложил упростить оформление инвалидности
ГП подготовила поправки, запрещающие наказывать коррупционеров только штрафами
Глава РФПИ Дмитриев назвал "Спутник V" самой безопасной вакциной
Почему начали процветать треш-блоги
Как защитить себя от интернет-мошенников