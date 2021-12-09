Суд арестовал тюменского чиновника и его мать по делу о мошенничестве

Ленинский районный суд Тюмени отправил под стражу директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации - он обвиняется в мошенничестве на крупную сумму. Бывший высокопоставленный чиновник пробудет в заключении до второго февраля следующего года. По той же статье предъявлено обвинение и его матери - ее до 5 февраля суд отправил под домашний арест.

Напомним, по данным следствия, глава департамента в феврале 2020, а также в феврале 202-го вместе со своим сотрудником, родственницей и директором коммерческой фирмы похитил около пяти миллионов рублей. Они были выделены из бюджета на содержание и уборку городских дорог.

Как ранее писала "РГ", арестованный чиновник занимал должность с 2016 года. До того он работал в этом же ведомстве заместителем руководителя, а также - в органах местного самоуправления, которые курировали развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.