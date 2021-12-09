Уральские бизнес-омбудсмены предложили поправки в НДПИ

Свердловский и челябинский бизнес-омбудсмены считают необходимым дополнить пункт 1 статьи 337 Налогового кодекса РФ абзацем: "Полезным ископаемым при разработке карьеров признается минеральное сырье, определяемое согласно Общероссийскому классификатору полезных ископаемых, на добычу которого пользователю выдана лицензия". А подпункт 10 пункта 2 уточнить: "Щебень и его производные, полученные в процессе дробления горной породы, не признаются добытым полезным ископаемым".

Поправки инициированы в целях защиты предприятий, добывающих строительный камень, от доначислений налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) как за щебень. Напомним, что с этой проблемой столкнулось множество недропользователей Свердловской, Челябинской, Новосибирской областей, а также Алтайского края, Мордовии и Карелии (мы рассказывали об этой проблеме в нескольких материалах в "Экономике Уральского округа").

Эксперты обратили внимание на негативные последствия доначисления НДПИ для добывающих предприятий, которые в большинстве своем являются градообразующими

О сложившейся ситуации подробно говорили и на последней "Юридической неделе на Урале". Там, к слову, впервые был объяснен подход налоговых органов не языком судебных решений, а простым, понятным предпринимателям.

- Мы рассматриваем добычу как единый технологический процесс, который включает в себя в том числе дробление. Во время камеральных и выездных проверок тщательно изучаем все рабочие документы, техпроекты, запрашиваем пояснения. Согласно техпроектам, конечным продуктом извлечения полезного ископаемого, который соответствует ГОСТу, является именно щебень, - уточнила Юлия Смирнягина, начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС по Свердловской области. - НК РФ позволяет определять налоговую базу двумя методами: расчетным и исходя из цены реализации. Как правило, налогоплательщики реализуют щебень, это видно по счетам-фактурам и банковским выпискам, но по ошибке, определяя налоговую базу, используют расчетный метод. Получается, что продают щебень по тысяче рублей за тонну, а налог платят исходя из затрат на добычу полезного ископаемого - 20 рублей за тонну, что прямо противоречит НК РФ, так как расчетный способ применяется только тогда, когда отсутствует реализация полезного ископаемого. Позиция ФНС по взиманию НДПИ при добыче строительногоо камня в виде щебня исходя из цены реализации подтверждена арбитражной практикой, в том числе определениями Верховного суда РФ, а также Конституционным судом РФ.

На вопрос, почему нельзя взять НДПИ с 20 рублей, а с тысячи - налог на прибыль, прозвучал ответ, что методика вычисления налоговой базы этого не предполагает. Более того, при определении НДПИ принимается во внимание количество образующегося в результате дробления щебня отсева. Отчасти острота вопроса может сняться, если появится новый ГОСТ, на другой продукт. Пока же подход налоговой службы однозначен.

Представители бизнеса со своей стороны привели доводы, почему он экономически не обоснован: современные технологии добычи строительного камня очень различаются. Есть такие установки, которые сразу дробят сырье и разделяют на несколько фракций. В итоге можно получить отсев, минуя стадию щебня. Кроме того, эксперты обратили внимание на негативные последствия доначисления НДПИ для добывающих предприятий, которые в большинстве своем являются градообразующими, - угрозу банкротства или уголовного преследования директоров за уклонение от уплаты налогов.

- Позиция налоговой изменилась под давлением регионов. Из-за того что все меньше денег поступает в бюджеты, возникают попытки переформатировать правоприменение без изменения действующего законодательства. Это приводит к единовременной выгоде, но к тяжким последствиям для предприятий - некоторые вообще перестают существовать, выплатив регрессный иск за три года плюс пени и штрафы за пользование чужими средствами, - считает Михаил Петриченко, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Саратовской области.

P.S.

Во время визита в Екатеринбург 7 декабря федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил создать рабочую группу по этой проблеме, которая сформулирует предложения для правительства. В свою очередь, он пообещал поставить вопрос по НДПИ перед главой ФНС Даниилом Егоровым. "Справедливость должна быть, по крайней мере, в единообразии подходов ко всем предприятиям", - подчеркнул Титов.