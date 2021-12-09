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09.12.2021 19:49
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге экс-борец с коррупцией получил десять лет колонии за взятку

В Екатеринбурге бывший начальник городского отдела УМВД Владимир Нечаев получил срок. Ленинский районный суд приговорил его к десяти годам лишения свободы за взятку и покушение на нее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

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По данный следствия, подсудимый был начальником в отделении по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства. В 2016-2017 годах он потребовал взятку в размере двух с половиной миллионов рублей от одного из предприятий, в которым ранее полиция изъяла документы. Взамен проверка в отношении фирмы была прекращена и уголовное дело не возбудили. В результате коррупционных действий, Нечаев получил полтора миллиона рублей, остальные деньги забрали посредники.

Позже, в 2017 году, он попытался снова получить взятку в размере двух миллионов рублей. Однако при передаче первого миллиона правоохранители задержали посредника. После этого экс-глава отделения УМВД несколько лет скрывался от следствия. Он был объявлен сперва в федеральный, а потом и в международный розыск.

Его удалось задержать в сентябре 2020 года в Москве. Свою вину Владимир Нечаев не признал.

Кроме тюремного заключения осужденный лишен права занимать любые государственные должности в течение пяти лет, лишен звания "майор полиции", а также обязан выплатить штраф в трехкратном размере от суммы взятки.

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