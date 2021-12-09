В Югре стартовал международный гуманитарный форум

Новости

В столице впервые поставили ящики с реагентами у остановок 13:38
В Минске назвали вбросом материал NYT о посадке самолета Ryanair 13:34
В Подмосковье подняли штрафы для водителей общественного транспорта 13:30
Бирюков: Зима в Москве будет холодная и снежная 13:27
Ростовчане попытались пройти в ТЦ по QR-кодам от утюгов и продуктов 13:25
Генштаб РФ: Любые провокации Киева в Донбассе будут пресекаться 13:04
Франция и Италия не присоединились к дипломатическому бойкоту Игр в Пекине 12:49
Аналитики: Российский рынок дронов в 2021 году составляет 10 млрд рублей 12:47
Оперштаб: В Москве выявлено 2 948 новых случаев COVID-19 12:42
В Москве упростили подключение Face Pay для прохода в транспорт 12:42
В российских обсерваторах с подозрением на "омикрон" находятся 177 человек 12:28
Более 50 школ в РФ перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса 12:19
Российский бронированный "Тайфун" назвали одним из лучших в своем классе 12:14
Гинцбург рассказал, когда решат вопрос об изменении "Спутника V" под "омикрон" 12:10
Москвичи могут выбрать места для будущих парклетов 12:08
В Минтруде разъяснили, когда отцу положен больничный по уходу за ребенком 11:58
Ветерану из Подмосковья вручили медаль "Гарибальдийская звезда" 11:54
Instagram вернет хронологическую ленту 11:52
Запуск тяжелой "Ангары-А5" с космодрома Плесецк произойдет 23 декабря 11:42
Рафик Загрутдинов: В Коньково ввели в строй дом с подземным паркингом по программе реновации 11:31
В Совфеде прокомментировали слова сенатора США о ядерном ударе против РФ 11:22
В столице пройдет студенческая неделя "Моспром studweek" 11:21
ФАС начала проверку пяти дорожно-ремонтных компаний Ростовской области 11:16
Дело экс-губернатора Белозерцева связали с контрактами по борьбе с COVID-19 10:54
В России с начала года заразились коронавирусом более 570 тысяч детей 10:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
09.12.2021 12:04
Рубрика: Власть

В Югре стартовал международный гуманитарный форум

Текст: Елена Панова
Сегодня в Ханты-Мансийске начался международный гуманитарный форум "Гражданские инициативы регионов 60-й параллели".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Форум традиционный, он проходит в регионе уже в шестой раз и продлится два дня. Его повестка охватывает направления, без которых сегодня немыслимо развитие современного общества. Это экология, наука, социология, цифровые технологии, социальная сфера, образование. В каждом из муниципалитетов, регионов, стран, представленных на форуме, есть свой уникальный опыт. Представив его и обменявшись мнениями, участники выработают новый импульс для развития гражданского общества в разных странах мира. Как отмечают организаторы - департамент общественных и внешних связей Югры, а также фонд Центра гражданских и социальных инициатив Югры, в этом году главной темой станет измерение вклада гражданского общества в развитие территорий. Эксперты и гости обсудят, какой эффект дают различные социальные проекты, насколько успешны программы по развитию общественных инициатив. В общей сложности в программу вошло больше 40 мероприятий. Все они направлены на поиск новых инструментов в решении задач по развитию общества исходя из принципов демократии, равенства и бережного отношения к окружающей среде.

Фото: iStock
120 югорчан получат гранты главы региона за свои социальные проекты

- Форум имеет огромное практическое значение для Югры. Развитие коммуникаций между жителями региона и творческий подход к деятельности позитивно влияют на экономику и политику, образование и культуру, традиционные ремесла и современные технологии, - подчеркнул гендиректор Центра гражданских и социальных инициатив Югры Яков Самохвалов.

Одним из ключевых событий форума станет пленарное заседание с участием губернатора Югры Натальи Комаровой, а также приглашенных гостей: Бернардо Гарсия, доктора философии в области экономики и делового администрирования, магистра в области продвинутого менеджмента из Университета Деусто (Бильбао, Испания), Андрея Андрусова, заместителя директора Центра содействия инновациям в обществе "СОЛь".

Глава региона представит два крупных региональных проекта: конкурс на грант губернатора и "Неделю добра", а также презентует проекты "Учителя - волонтеры", "Футбол для всех", "В поисках древней Югры" (археологическое исследование городища Шеркалы 1).

Кроме того, в рамках форума будет работать тематический трек "Добрые люди", посвященный волонтерскому движению. На площадке обсудят, как сделать работу добровольцев эффективнее, где найти ресурсы на проекты, как участвовать в грантовых конкурсах или собирать средства с помощью краудфандинга.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера

Главное сегодня

Гинцбург рассказал, когда решат вопрос об изменении "Спутника V" под "омикрон"
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества
Наказание за нарушение прав авиапассажиров сделают более суровым
Посольство РФ в США осудило слова сенатора Уикера о ядерном оружии
Минтруд предложил упростить оформление инвалидности
Путин проведет очно большую пресс-конференцию 23 декабря
Захарова: Киев фактически отказался от попыток мирного урегулирования в Донбассе