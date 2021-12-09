В Югре стартовал международный гуманитарный форум

Сегодня в Ханты-Мансийске начался международный гуманитарный форум "Гражданские инициативы регионов 60-й параллели".

Форум традиционный, он проходит в регионе уже в шестой раз и продлится два дня. Его повестка охватывает направления, без которых сегодня немыслимо развитие современного общества. Это экология, наука, социология, цифровые технологии, социальная сфера, образование. В каждом из муниципалитетов, регионов, стран, представленных на форуме, есть свой уникальный опыт. Представив его и обменявшись мнениями, участники выработают новый импульс для развития гражданского общества в разных странах мира. Как отмечают организаторы - департамент общественных и внешних связей Югры, а также фонд Центра гражданских и социальных инициатив Югры, в этом году главной темой станет измерение вклада гражданского общества в развитие территорий. Эксперты и гости обсудят, какой эффект дают различные социальные проекты, насколько успешны программы по развитию общественных инициатив. В общей сложности в программу вошло больше 40 мероприятий. Все они направлены на поиск новых инструментов в решении задач по развитию общества исходя из принципов демократии, равенства и бережного отношения к окружающей среде.

- Форум имеет огромное практическое значение для Югры. Развитие коммуникаций между жителями региона и творческий подход к деятельности позитивно влияют на экономику и политику, образование и культуру, традиционные ремесла и современные технологии, - подчеркнул гендиректор Центра гражданских и социальных инициатив Югры Яков Самохвалов.

Одним из ключевых событий форума станет пленарное заседание с участием губернатора Югры Натальи Комаровой, а также приглашенных гостей: Бернардо Гарсия, доктора философии в области экономики и делового администрирования, магистра в области продвинутого менеджмента из Университета Деусто (Бильбао, Испания), Андрея Андрусова, заместителя директора Центра содействия инновациям в обществе "СОЛь".

Глава региона представит два крупных региональных проекта: конкурс на грант губернатора и "Неделю добра", а также презентует проекты "Учителя - волонтеры", "Футбол для всех", "В поисках древней Югры" (археологическое исследование городища Шеркалы 1).

Кроме того, в рамках форума будет работать тематический трек "Добрые люди", посвященный волонтерскому движению. На площадке обсудят, как сделать работу добровольцев эффективнее, где найти ресурсы на проекты, как участвовать в грантовых конкурсах или собирать средства с помощью краудфандинга.