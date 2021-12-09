РФ и Намибия подписали "дорожную карту" по экономическому сотрудничеству

Зампред правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 9 декабря провел в режиме видеоконференции очередную встречу Межправительственной Российско-Намибийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. От Намибии комиссию представляла заместитель премьер-министра, министр международных отношений и сотрудничества Республики Нетумбо Нанди-Ндайтва.

Трутнев, открывая встречу, отметил, что дружба России и Намибии уходит корнями во времена борьбы намибийского народа за свое национальное освобождение и поблагодарил страну за поддержку России.

"Хочу вас поблагодарить за поддержку Российской Федерации, примером которой является поддержка российской заявки на проведение "ЭКСПО-2025" в Екатеринбурге. Мы тоже всегда стараемся оказывать поддержку Намибии. Мы помогали в период засухи. И будем помогать в другие сложные времена. Уверены в дальнейшем сохранении дружественных отношений и партнерства", - приводит слова Трутнева пресс-служба аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Нетумбо Нанди-Ндайтва, в свою очередь, отметила, что взаимодействие на основе давней дружбы продолжается несмотря на связанные с пандемией сложности.

"Мы высоко ценим поддержку вашей стороны в эти непростые времена, с которыми сейчас сталкивается Намибия. Речь идет о засухе и, конечно же, о пандемии коронавируса. Межправительственная комиссия остается важнейшей площадкой для укрепления нашего двустороннего сотрудничества в торговли и экономическом взаимодействии", - сказала она.

Трутнев рассказал, что объем российско-намибийской торговли в прошлом году вырос более чем в два раза по сравнению с 2019 годом - до 29,5 миллиона долларов. Однако в этом году товарооборот снизился, и это стало поводом для поиска новый направлений развития торговых отношений. Также он обратил внимание собеседника, что россиянам интересно знакомство с Намибией и ответственные ведомства стран могут проработать меры для интенсификации туристических обменов.

Стороны рассмотрели вопросы о сотрудничестве в сфере образования. Граждане Намибии имеют возможность получить образование в российских высших учебных заведениях бесплатно в рамках квоты, а также на платной основе. Кроме того, созданы благоприятные условия для бесплатного изучения русского языка для всех желающих и обучения по предметам российского общего и дополнительного образования с использованием возможностей, предоставляемых в открытом доступе на интернет-портале "Образование на русском".

В ходе заседания стороны подписали "Дорожную карту по развитию торгово-экономического сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Намибией на период 2022-2025 гг.".