Новости

Путин заявил о желании НАТО сделать Россию Московией 00:04
Путин оценил возможность возврата однодневного голосования 00:03
Путин призвал уважать Беларусь 09.12.2021
"Зенит" потерпел третье подряд поражение в Евролиге 09.12.2021
"Спартак" опубликовал видео из раздевалки после победы над "Легией" 09.12.2021
Рябков не исключил нового Карибского кризиса в отношениях с США 09.12.2021
Путин не увидел небходимости держать ректора "Шанинки" за решеткой 09.12.2021
Путин прокомментировал ситуацию с признанным в России НКО-иноагентом "Мемориалом" 09.12.2021
Вручены статуэтки премии "Звезда Дальнего Востока" 09.12.2021
В США разрешили вводить бустерные вакцины лицам 16-17 лет 09.12.2021
В ЕС продлили бесплатный мобильный роуминг до 2032 года 09.12.2021
"Спартак" обыграл "Легию" и занял первое место в группе в Лиге Европы 09.12.2021
Прокурор Нью-Йорка намерена допросить Трампа по делу о налоговых нарушениях 09.12.2021
В ЦБ назвали лучший способ борьбы с ростом цен 09.12.2021
Духовные лидеры РФ призвали обратить внимание на гонения на христиан Африки 09.12.2021
Власти Литвы будут платить мигрантам по 1 тысяче евро за возвращение на родину 09.12.2021
РФ и Намибия подписали "дорожную карту" по экономическому сотрудничеству 09.12.2021
СК: Сотрудники Минобороны подозреваются в получении взятки в 1,4 млн 09.12.2021
В Австрии решили ввести штраф 3600 евро за отказ от вакцинации 09.12.2021
Косачев не увидел предпосылок для контактов с Конгрессом США 09.12.2021
Заболеваемость коронавирусом в армии на 22 процента ниже прошлогодней 09.12.2021
Как наука открывает двери женщинам в неженские профессии 09.12.2021
Набиуллина оценила необходимость повышения ключевой ставки 09.12.2021
"Спартак" и "Легия" назвали состав на решающий матч Лиги Европы 09.12.2021
В Москве вдвое выросла потребность в складских работниках 09.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
09.12.2021 23:22
Рубрика: Власть

Рябков не исключил нового Карибского кризиса в отношениях с США

Текст: Андрей Васильев

В четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на встрече с журналистами заявил о том, что отношения России с Соединенными Штатами вполне могут дойти до ситуации, схожей с Карибским кризисом 1962 года.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Рябков: Бесконечное расширение санкций против РФ - "бессмысленное занятие"

По словам Рябкова, это может стать провалом дипломатии и внешней политики, однако время для того, чтобы попробовать договориться на здравой основе еще есть. Россия превратилась для ряда стран Запада в раздражающий фактор, поскольку защищает собственные интересы, отметил заместитель главы российского МИД. Рябков подчеркнул, что ситуация для Москвы реально ухудшилась из-за действий Североатлантического альянса, добавив, что Москва не считает предопределённым тот факт, что НАТО откажутся подписывать гарантии о безопасности. "Мы предлагаем здравую альтернативу происходящему: правовые гарантии могут быть оформлены по-разному. Но это должны быть именно гарантии договорного типа", - заключил высокопоставленный российский дипломат.

Президент РФ Владимир Путин ранее дал понять, что Россия будет настаивать в диалоге с США и его союзниками "на выработке конкретных договоренностей", исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от ее территории, напоминает ТАСС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, со своей стороны, подчеркивала, что красной линией для России станет, в том числе, и вступление Украины в НАТО.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США

Главное сегодня

ФСБ: Корабль ВМС Украины движется в сторону границы РФ
Владимир Путин встретился с правозащитниками. Главное
Пять самолетов НАТО пролетели над Черным морем у границ России
Путин заявил о геноциде на Донбассе
Минздрав зарегистрировал в РФ самое дорогое в мире лекарство от СМА
Путин и Байден обсудили острые моменты в отношениях России и США
Песков назвал "красную линию" для России