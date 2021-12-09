Рябков не исключил нового Карибского кризиса в отношениях с США

В четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на встрече с журналистами заявил о том, что отношения России с Соединенными Штатами вполне могут дойти до ситуации, схожей с Карибским кризисом 1962 года.

По словам Рябкова, это может стать провалом дипломатии и внешней политики, однако время для того, чтобы попробовать договориться на здравой основе еще есть. Россия превратилась для ряда стран Запада в раздражающий фактор, поскольку защищает собственные интересы, отметил заместитель главы российского МИД. Рябков подчеркнул, что ситуация для Москвы реально ухудшилась из-за действий Североатлантического альянса, добавив, что Москва не считает предопределённым тот факт, что НАТО откажутся подписывать гарантии о безопасности. "Мы предлагаем здравую альтернативу происходящему: правовые гарантии могут быть оформлены по-разному. Но это должны быть именно гарантии договорного типа", - заключил высокопоставленный российский дипломат.

Президент РФ Владимир Путин ранее дал понять, что Россия будет настаивать в диалоге с США и его союзниками "на выработке конкретных договоренностей", исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от ее территории, напоминает ТАСС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, со своей стороны, подчеркивала, что красной линией для России станет, в том числе, и вступление Украины в НАТО.