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09.12.2021 18:45
Рубрика: В мире

Рябков: Россия не воспринимает язык угроз и санкций со стороны США

Текст: Екатерина Забродина

Россия не воспринимает язык шантажа со стороны Вашингтона. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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"В американском внешнеполитическом инструментарии применительно к России не осталось ничего, кроме шантажа, угроз и санкций. Но это не тот язык, который мы воспринимаем ", - цитирует Рябкова "Интерфакс".

По его словам, Россия вынуждена жестко отвечать на действия НАТО. "Есть группа стран, которые считают (по причинам, в настоящее время, наверное, не заслуживающим отдельного разбора), что Россия "слишком много себе позволяет"​​​. А позволяет она себе только то, что она защищает свои интересы, делает это комплексно и превращается в раздражающий фактор", - сказал дипломат.

В Москве считают, что Запад ищет поводы для усиления нажима на Россию. "Мы должны проявлять твердость, что сейчас и происходит. Если у кого-то это вызывает поблизости от России или подальше от России некую оторопь - это результат их ложно воспринимаемой сейчас ситуации в Европе и той роли, которую играет Россия", - заключил Рябков.

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