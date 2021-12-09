"Роскосмос": Тур на космодром "Восточный" стоит менее 10 тысяч рублей

Поездка на космодром "Восточный" для взрослого стоит менее 10 тысяч рублей. Об этом заявили в "Роскосмосе", комментируя информацию о завышенных ценах на туры.

Напомним, во время Конгресса молодых ученых один из студентов пожаловался президенту России, что экскурсия на "Восточный" стоит почти ста тысяч рублей", при этом большая часть суммы уходит на оформление документов. "Это разрешение так дорого стоит? За оформление бумаг берут сто тысяч? Не понимаю, за что. Я обязательно выясню это" - изумился Владимир Путин и пообещал разобраться в ситуации.

В Роскосмосе поспешили заявить, что стоимость тура на космодром Восточный составляет менее 10 тысяч рублей. А детям еще дешевле - не более пяти тысяч рублей. И это сумма с учетом услуг туроператора, подчеркнули в госкорпорации. И добавили, что из-за коронавируса с апреля 2020 года въезд на территорию ЗАТО "Циолковский" ограничен.