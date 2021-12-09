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Текст:   Марина Трубилина 
15:44 09.12.2021

Россия опустилась в рейтинге стран с дорожающим жильем

Россия вышла из десятки стран, где сильнее всего дорожает жилье. К концу третьего квартала она заняла 14-е место в мире по росту цен за год.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

К концу третьего квартала нынешнего года цены на жилье в 56 странах увеличились в среднем на 9,4% (по сравнению с третьим кварталом 2020 года), сообщает Knight Frank. Лидером по номинальному росту цен (без учета инфляции) седьмой квартал подряд становится Турция (+35,5% за год). Если же учитывать инфляцию, то первое место сейчас занимает Южная Корея (+23,9%).

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Эксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотеки

Россия переместилась с восьмого (+9,2% - номинальный рост) места год назад на 14-е место рейтинга с динамикой цен +14,6% (+7,1% с учетом инфляции). По итогам второго квартала нынешнего года страна находилась на десятой строчке (+14,4%).

В будущем темпы роста цен в крупных российских городах с внушительным объемом строительства, вероятно, замедлятся, считает управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков. Это связано с повышением ключевой ставки, подорожанием ипотеки и потерей интереса к покупке жилья со стороны инвесторов.

В пятерку стран-лидеров по росту цен входят, помимо Турции и Южной Кореи, также Новая Зеландия (рост на 21,9% за год без учета инфляции), Швеция (20,3%) и Австралия (18,9%). Далее следуют США, Джерси (остров в проливе Ла-Манш), Нидерланды, Словакия и Канада.

Снизилась стоимость жилья только в Малайзии (на 0,7%) и Марокко (на 2,3%).

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