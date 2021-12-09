Россияне хотят получить на Новый год деньги, но дарят косметику и конфеты

Россияне в этом году планируют потратить на новогодние праздники в среднем 27,5 тысячи рублей, говорится в исследовании Deloitte, с которым ознакомилась "Российская газета".

В последние три года новогодний бюджет россиян растет быстрыми темпами - в среднем на 20% каждый год. В прошлом году россияне потратили на 13% больше, чем запланировали - 25 и 28,2 тысячи соответственно, а в позапрошлом году разрыв между предполагаемыми и реальными тратами составил 26%. При условии роста доходов 43% готовы увеличить свои траты на праздники.

На новогодний стол россияне чаще всего тратят более десяти тысяч рублей (40%) или менее 5 тысяч рублей - так ответили 38%.

Почти поровну средств новогоднего бюджета - 44 и 42% соответственно - участники опроса собираются потратить на подарки и праздничные угощения. На развлечения уйдет 14% бюджета. На подарки большинство опрошенных, 38%, готовы потратить менее пяти тысяч рублей. Свыше 10 тысяч выделили на эту цель 37%. От 5 до 10 тысяч потратят на подарки 15%, а 10% вообще не собираются делать презенты. На новогодний стол россияне чаще всего тратят более десяти тысяч рублей (40%) или менее 5 тысяч рублей - так ответили 38%. 43% россиян планируют посетить рестораны, театры и кино в новогодние праздники.

И мужчины, и женщины чаще всего хотят получить в подарок деньги - 48% и 57%. Вторым по востребованности подарком среди женщин оказалась косметика и парфюмерия (41%), а для мужчин - умные аксессуары (22%). При этом лишь 22% опрошенных планируют подарить кому-то деньги, 36% дарят косметику, а 34% - сладости.

"56% россиян обращают внимание на экологичность подарка и его упаковки. Однако только для 17% этот фактор влияет на выбор подарка", - отметили аналитики.