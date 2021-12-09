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09.12.2021 01:01
Рубрика: Общество

Российские университеты обсудили трансформацию высшей школы

Текст: Мария Набиркина
На выставке "Вузпромэкспо", которая проходит в эти дни в Сочи, ведущие университеты страны - участники программы "Приоритет 2030" - поделились опытом. Рассказать есть о чем: вузы "проживают" один из самых сложных и важных этапов в своем развитии - полную трансформацию в соответствии с целями и задачами заявленных на программу проектов.

Как достичь успеха? Университеты сходятся в том, что результат напрямую зависит от задействованных кадров. Например, проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Алексей Боровков, уверен: для ключевых изменений в вузе к этому нужно подключить не менее 20 процентов всех "человеческих ресурсов". А проректор МФТИ Виталий Баган делает ставку на молодежь. "Чем быстрее вуз привлечет "новую кровь", тем быстрее произойдут необходимые трансформации. Нужно давать возможность сильным, молодым и амбициозным реализовывать стратегии", - подчеркнул он.

В вузах появятся новые области образования

По мнению и.о. ректора Томского политеха Дмитрия Седнева, работа должна идти как внутри вуза, так и на "внешнем контуре". А это подразумевает активное вовлечение в вузовские процессы индустриальных партнеров.

По словам проректора МГТУ им. Н. Баумана Станислава Юрченко, определенный драйвер развития отраслевых вузов заложен в междисциплинарности. "Инженер - это не только про логику, это еще и про красоту. Хорошо летает только красивый самолет! Поэтому необходимо развивать междисциплинарные науки, где те же инженерные дисциплины будут соединяться с дизайном, с эстетическими направлениями", - пояснил Юрченко.

Общество Образование Реформа образования

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