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09.12.2021 06:30
Рубрика: Экономика

Разум и творчество

Международные экспозиции помогают развивать деловое партнерство
Текст: Федор Андреев
Российская газета - Спецвыпуск № 280(8631)
На всемирной выставке ЭКСПО-2020 в Дубае 4 декабря прошел День России.
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

В его открытии приняли участие премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин и министр толерантности Объединенных Арабских Эмиратов, генеральный комиссар ЭКСПО-2020 Нахайян бен Мубарак Аль Нахайян.

Фото: iStock
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"Российская сторона искренне заинтересована в развитии сотрудничества в области науки, культуры и спорта, укреплении контактов между людьми, - заявил в своей приветственной речи Михаил Мишустин. - И проведение Всемирной выставки в Дубае дает нам возможность дополнительно по всем этим спектрам улучшить, усилить наше взаимодействие".

"Наши отношения с Россией крепкие и очень важны для нас, - отметил в свою очередь генеральный комиссар ЭКСПО-2020. - И эта дружба продолжается уже на протяжении 50 лет с момента установления наших отношений. Россия - наш давний партнер, в том числе в области стратегической стабильности".

Всемирная выставка должна была состояться еще в 2020 году, но эти планы нарушила пандемия коронавируса - выставку перенесли на год, она открылась 1 октября 2021 года и завершится 31 марта 2022 г. Это первое грандиозное международное событие с начала пандемии. На выставке представлены делегации из 191 страны, а также крупнейшие международные организации. Среди ее участников - бизнесмены, ученые, общественные деятели, звезды искусств.

Москва претендует на право провести у себя всемирную выставку в 2030 году

Насыщенная и динамичная развлекательная программа выставки включает в себя до 60 интерактивных мероприятий в день с участием мировых знаменитостей - от музыки, танцев и искусства до вдохновляющих поэтических дуэлей и интеллектуальных дискуссий. Организаторы ЭКСПО-2020 разработали более 30 специальных экскурсионных программ для посетителей выставки.

Уникальный российский павильон, спроектированный архитектором Сергеем Чобаном, располагается в тематической зоне под названием "Мобильность". Его высота - 27 метров, а общая площадь - более 4500 квадратных метров. В сутки гостями российского павильона становятся от 10 до 20 тысяч человек, а всего его уже посетили более 600 тысяч. Павильон - один из крупнейших, занимает около 4 тысяч квадратных метров и представляет собой гигантскую спираль из 48 километров разноцветных алюминиевых труб, символизирующих движение вперед.

Фото: Пресс-служба СФ
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Тема павильона России - "Творческий разум: определяя будущее", а главный посыл - призыв к взаимодействию и обмену идеями. В павильоне собраны самые интересные российские проекты, а также экспозиции регионов. Посетители знакомятся с социально-экономическим развитием России, также узнают о планах на будущее. Главный экспонат павильона - гигантский мозг, установленный в центре. Он символизирует "самый сложный феномен Вселенной, который позволяет мыслить творчески и совершать открытия". Это элегантная отсылка к главному богатству России - многочисленным открытиям, научным школам мирового уровня.

В рамках Национального дня России на ЭКСПО-2020 состоялось пленарное заседание "Форум Россия: определяя будущее". Мероприятие было организовано при поддержке Минпромторга России и Фонда Росконгресс. В нем принял участие министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Повестка заседания охватывала широкий круг вопросов российско-арабского сотрудничества в экономике. Кроме того, в программу была включена презентация лучших российских инвестиционных проектов, а также Российской промышленной зоны в Арабской Республике Египет.

В своем выступлении Денис Мантуров затронул перспективы российской экономики для выстраивания международного сотрудничества и привлечения инвестиций. В частности, он говорил о перспективах сотрудничества в разработке новых транспортных средств.

"Сегодня мы видим большой интерес со стороны инвесторов, не только зарубежных, но и российских, в партнерстве с иностранными предприятиями - это новые современные средства транспорта. Если говорить, как будет выглядеть транспорт через 20-30 лет, - это будет симбиоз автомобильного и авиационного транспорта. Для того чтобы это было реализовано, нужны современные обеспечивающие технологии: это электрические двигатели и конечно же батареи. Тут есть куда двигаться и стремиться", - отметил министр.

На выставке представлены делегации из 191 страны, а также крупнейшие международные организации

Говоря о развитии электрического транспорта, Денис Мантуров отметил, что на сегодняшний день в Москве самый большой парк электробусов в Европе - 650, а до конца года их будет 700. Также он коснулся перспектив "зеленой" энергетики: "Могу сказать, что у нас наряду с другими странами Европы энергобаланс, о котором можно позавидовать: 21 процент приходится на гидроэнергетику с ВИЭ, 20 - на атомную энергетику. У нас всего 13 процентов приходится на угольную генерацию, то есть мы говорим о том, что наш энергобаланс сегодня "зеленый". При этом - и президентом это заявлено - что к 2050 году мы должны уйти полностью от угольной генерации и добавить еще больше "зеленой" энергетики. Это к вопросу, куда сегодня можно инвестироваться".

Анализируя будущее мировой индустрии, министр отметил, что в связи с первой волной коронавируса на первое место вышли такие определяющие факторы, как непрерывность работы и снижение рисков остановки производств из-за человеческого фактора. Поэтому в близкой перспективе можно ожидать увеличения спроса на дистанционные системы управления, которые могут быть реализованы через промышленный интернет, автоматизацию и роботизацию производственных процессов.

Москва претендует на право провести у себя всемирную выставку в 2030 году. "Принимая вас здесь на открытии Национального дня России, мы рассчитываем увидеться с вами в 2030 году в Москве на церемонии открытия Всемирной универсальной выставки ЭКСПО", - заметил премьер-министр Михаил Мишустин.

В сессии "Города-2030. Прогресс человечества" об этом говорил и мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал о достижениях российской столицы и ее заявке на проведение ЭКСПО-2030 и подчеркнул, что все инновационные преобразования, которые реализуют городские власти, направлены на улучшение городской среды и качества жизни в мегаполисе.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Собянин назвал ключевые тренды, которые определят будущее Москвы.

Среди них - создание одной из лучших транспортных систем мира, возведение качественного жилья, создание новых рабочих мест, цифровая трансформация здравоохранения, строительство сетей 5G и внедрение искусственного интеллекта в систему безопасности города. По его словам, к 2030 году весь общественный транспорт планируется перевести на электрическую тягу, а коммерческая эксплуатация беспилотных такси станет обычной практикой.

Все это, по мнению мэра, является основанием для заявки на проведение ЭКСПО-2030.

Выставка продолжается, и на ее полях деловые партнеры находят друг друга, проводят переговоры, подписывают соглашения о будущем сотрудничестве.

Экономика ВЭД

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