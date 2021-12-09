Селедка под шубой подорожала к Новому году больше, чем оливье

Стоимость популярного новогоднего салата "Селедка под шубой" выросла в среднем в России на 16,1% с начала года и почти на четверть (24,9%) по отношению к 2020 году, подсчитали для "Российской газеты" в компании "НЭО Центр". Сильнее всего из ее состава подорожали овощи.

Для "шубы" используется крупная сельдь, а ее в этом году выловили мало. Фото: РИА Новости

За основу компания взяла рецепт Росстата: сельдь соленая (350 г), яйца куриные (2 шт.), майонез (300 г), картофель (400 г), лук (100 г), свекла (300 г), морковь (200 г). Из этих расчетов стоимость салата составила 207,2 рубля.

За год больше всего подорожал картофель - на 44,5%, с 24,9 до 44,5 рубля за кг. Другие овощи подорожали меньше: цены на свеклу столовую выросли на 26,8%, до 38,8 рубля за кг, морковь - на 21,7%, до 45,4 рубля за кг, лук репчатый - на 13,9%, до 31,7 рубля за кг. Также существенно подорожал майонез - на 19,8%, до 241,9 рубля за кг. Вместе с тем цена на главный ингредиент - сельдь соленую - увеличилась на 8,3% и составила 220 рублей за кг. Десяток куриных яиц подорожал на 5,7%, до 79,7 рубля.

"В этом году российские рыбаки выловили мало крупной сельди, именно она идет на изготовление пресервов филе сельди. Цены на такое сырье выросли примерно на 25%", - говорит председатель Рыбного союза Александр Панин. Увеличение цены на пресервы из сельди также обусловлено значительным удорожанием растительного масла, упаковочных материалов, ростом логистических издержек и повышением зарплаты рабочих.

Накануне Руспродсоюз подсчитал, что стоимость оливье за год увеличилась на 20,7%. В лидерах роста цен тоже овощи. Как недавно сообщал минсельхоз, в этом году картофеля и овощей будет собрано примерно столько же, сколько в прошлом. Но в течение последних 20 лет в России снижаются площади у личных хозяйств, а они выращивают больше половины всего объема картофеля и овощей.

Среди других причин подорожания ингредиентов для новогодних салатов исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков называл рост стоимости сырья для производства, включая соглашения по фиксации цен для сетей по растительному маслу. "Они привели к перемещению роста цен в оптовый сегмент поставок на майонезные комбинаты", - считает эксперт.