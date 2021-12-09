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09.12.2021 13:25
Рубрика: Общество

Швейцарский психолог назвал признаки зависимости от соцсетей

Текст: Александр Саможнев
Все платформы социальных сетей обладают потенциалом привыкания, потому что они привлекательны и легко доступны. Делясь контентом и получая в результате "лайки", человек чувствует себя хорошо. Но это не означает, что он зависим, заявил медиапсихолог Стефан Кадуфф из Института в области медиапсихологии и медиаобразования.

"Однако каждый, кто замечает, что только занятие социальными сетями приносит удовольствие, а все остальное кажется менее важным, должен обратиться за профессиональной помощью. Тем, кто часто чувствует себя плохо после использования социальных сетей, также следует пересмотреть их использование", - цитирует портал 20min.ch эксперта.

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Психолог обращает внимание на то, что все платформы социальных сетей хотят удержать своих пользователей как можно дольше, чтобы продать как можно больше рекламы. При этом могут возникнуть некоторые проблемы. Когда человек тратит много времени на соцсети, другие вещи, такие как школа, работа, друзья или семья, остаются позади. "Также проблематично, если люди проводят время только на одной платформе. Это означает, что вы двигаетесь по очень ограниченному кругу", - предостерег специалист.

Специалист дал совет, как избежать возможной зависимости от социальных сетей. "Когда вы потребляете медиа, ваш мозг переключается в режим потребления, и вы позволяете себя развлекать, - отметил он. - Но когда вы выключаете медиа, мозг все еще находится в режиме потребления, и вы сразу же чувствуете потребность снова развлечься. Но если вы подождете 15-20 минут, мозг переключится в режим творчества или активности".

Если человек хочет быть счастливым, видимо, следует удалить свои аккаунты в социальных сетях. Пользователь видит только яркие моменты из жизни других людей и сравнивает свои собственные проблемы с вероятно недостижимой целью, заключил психолог института по медиапсихологии.

Общество СМИ и соцсети В мире Европа Швейцария

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