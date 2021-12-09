СК: Сотрудники Минобороны подозреваются в получении взятки в 1,4 млн

Сотрудники Минобороны стали фигурантами уголовного дел, сообщили в СК и добавили, что военными следователями возбуждено уголовное дело о взятке "за содействие при исполнении госконтракта".

Сообщается, что 517-м военным следственным отделом СК возбуждено и расследуется уголовное дело против ведущего советника управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Александра Лопатина и директора департамента обеспечения авиационным имуществом филиала ПАО "ОАК" Сергея Комасько. Оба подозреваются в получении взятки в особо крупном размере.

По мнению следствия, в апреле 2021 года у Лопатина и Комасько возник умысел на получение от генерального директора коммерческой организации денег за "создание условий для беспрепятственной оплаты изготовленного и поставленного этой организацией в рамках государственного контракта авиационно-технического имущества".

7 декабря генеральный директор передал требуемую от него технику и оборудование на общую сумму 1 миллион 400 тысяч рублей.

Лопатин был задержан. По ходатайству следователя суд отправил его под домашний арест.