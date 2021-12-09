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09.12.2021 02:52
Рубрика: Экономика

СМИ: Цены на вино в 2022 году могут вырасти на 25 процентов

Вино в следующем году подорожает на 20-25 процентов. Об этом своих клиентов предупредили поставщики. Но импортеры планируют нивелировать рост до 10-15 процентов, пишет РБК.

В Новой Зеландии в 2021 году объем производства вина снизится на 19 процентов из-за крайне низких температур поздней весной. Плохие погодные условия стали причиной неурожая в Италии, Испании и Франции. А именно на эти три страны приходится 45 процентов мирового производства вина. Они же, согласно таможенной статистике, являются и крупнейшими поставщиками алкогольных напитков в Россию.

Фото: iStock
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В Италии и Франции в этом году был "критически плохой урожай". Сырье в ряде регионов подорожало на 20 процентов. Также выросли издержки на производство и логистику, объяснил ситуацию один из импортеров винной продукции.

Международная организация по виноградарству и виноделию подсчитала, что в 2021 году мировой объем производства вина снизится на 4 процента. Если брать средние значения за последние 20 лет, падение производства составит 7 процентов. Похожая ситуация была в 2017 году.

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