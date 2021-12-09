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09.12.2021 20:00
Рубрика: В мире

Советницу премьера Британии уволили после шутки о вечеринке в локдаун

Праздником на Даунинг-стрит займется полиция
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 281(8632)
Аллегра Страттон ушла с поста советницы премьера Британии Бориса Джонсона после того, как ее шутки о масштабном праздновании во время локдауна Рождества услышала вся страна. Была ли в прошлом году рождественская вечеринка в офисе премьера на Даунинг-стрит? В последние дни это - самый важный вопрос в политической жизни Британии.
Аллегра Страттон зачитала прощальную речь со слезами на глазах, извинившись за шутки про локдаун. Фото: AP Аллегра Страттон зачитала прощальную речь со слезами на глазах, извинившись за шутки про локдаун. Фото: AP
Аллегра Страттон зачитала прощальную речь со слезами на глазах, извинившись за шутки про локдаун. Фото: AP

Все началось с того, что канал ITV News показал кадры от 22 декабря 2020-го, на которых занимавшая в то время пост пресс-секретаря Бориса Джонсона Аллегра Страттон репетирует рождественский брифинг для СМИ. Вместо журналистов в зале сидят ее коллеги. Один из них в шутку просит Аллегру прокомментировать якобы появившиеся сообщения о том, что в разгар противоэпидемических ограничений в офисе премьера прошла рождественская вечеринка.

Фото: AFP/JUSTIN TALLIS
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"Я ушла домой", - смеется пресс-секретарь. Кто-то из зала подсказывает: "Это была не вечеринка, а сыр с вином". "А сыр с вином - нормально? Это была деловая встреча! - шутит Страттон и добавляет: - Она не была социально дистанцирована". По данным издания Daily Mirror, в празднике, который состоялся в то время, когда простым британцам было запрещено собираться в закрытых помещениях, участвовали десятки сотрудников премьерской канцелярии.

СМИ сообщают, что Джонсон, хоть и не принимал участия в вечеринке, но знал о ней и закрыл на это глаза. Гнев британцев по этому поводу выразил на заседании палаты общин главный оппонент премьера лидер лейбористов Кейр Стармер: "Люди по всей стране соблюдали правила, даже если это означало быть вдали от своих семей, соблюдать изоляцию и - в трагических обстоятельствах - не иметь возможности попрощаться со своими близкими. Все они имели право ожидать от правительства, что оно поступит точно так же. Обманывать и смеяться над этим обманом - постыдно". Крупнейшая оппозиционная партия потребовала, чтобы лондонская полиция занялась расследованием этого дела. За этим последовали извинения премьера, его заверения, что он передаст полиции все необходимые материалы о вечеринке, и отставка Аллегры Страттон. Бывшая пресс-секретарь рыдала перед телекамерами и зачитывала прощальную речь: "Мои слова создали впечатление легкомысленного отношения к правилам, для соблюдения которых жители страны делали все возможное. Я этого не хотела и буду сожалеть о сказанном до конца своих дней. Я приношу свои глубокие извинения всем вам, остававшимся дома". Британские СМИ сообщают со ссылкой на своих информаторов в консервативной партии, что это только начало отставок за прошлогоднее веселье и неспособность сотрудников хранить тайны.

События в Британии - очередной эпизод в череде отставок высокопоставленных политиков разных стран мира, замеченных на вечеринках во время локдауна. Летом прошлого года заявление об уходе с поста еврокомиссара по торговле написал чиновник из Ирландии Фил Хоган. Это стало следствием скандала, разразившегося вокруг празднования юбилея элитного ирландского гольф-клуба. Несмотря на то, что в стране действовали жесткие антикоронавирусные меры, запрещающие проведение в помещении массовых мероприятий численностью более 50 человек, на вечеринке, по данным местных СМИ, присутствовали более 80 гостей. Среди них были замечены и министр сельского хозяйства Ирландии Дара Каллири, и вице-спикер верхней палаты парламента Джерри Баттимер. Они также были вынуждены уйти в отставку. Евродепутат из Венгрии Йожеф Шайер попрощался с депутатским мандатом после того, как год назад его застигли на частной секс-вечеринке в Брюсселе в разгар коронавирусных ограничений. А в апреле в Камбодже заместитель главы полиции лишился своей должности за организацию вечеринки с танцами и распитием спиртных напитков во время локдауна.

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