Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Нина Егоршева 
11:51 09.12.2021

Специалист Госдумы предупредил об изменении принципа отопления новостроек

Фото: Стрингер/РИА Новости Фото: Стрингер/РИА Новости
Фото: Стрингер/РИА Новости

С 1 января 2022 года российские новостройки могут в обязательном порядке перейти на закрытую систему теплоснабжения. Этот порядок предусматривает законопроект, который уже прошел первое чтение в Госдуме. Что после этого будет с открытыми системами, когда горячая вода в квартиры поступает с ТЭЦ, конденсационной электростанции или общерайонной котельной, рассказал специалист Госдумы по вопросам ЖКХ, член координационного совета Общемосковской общественной организации "Жилищная солидарность" Виктор Федорук.

Фото: iStock
В московских квартирах повысят температуру

По его словам, доставшиеся нам от советской системы ЖКХ открытые системы отопления скорее всего будут сохранены еще на какой-то время. "Дело в том, что принятые в 2011 году поправки к закону "О теплоснабжении" (ФЗ-190) и так обязывали с 1 января 2013 года подключать жилые многоквартирные новостройки исключительно к закрытым системам горячего водоснабжения. И по тем же нормативам, с 1 января 2022 года открытые системы должны были исчезнуть. Но не сложилось", - рассказал эксперт агентству "Прайм".

По мнению Федорука, поменять все отопительное хозяйство страны быстро невозможно. Проблема не только в системе отопления, а в том, что не во всех домах есть помещение для установки нового оборудования.

Также Виктор Федорук уточнил, что новый законопроект учитывает ситуации, когда переход с открытой на закрытую систему теплоснабжения невыгоден. Например, когда открытые системы полностью обеспечивают выполнение нормативов по температуре горячей воды и отсутствию в ней бактерий. В этом случаем менять ничего не нужно, объяснял представитель Госдумы.

Впрочем, по мнению специалиста, закрытая система теплоснабжения все-равно может не спасти от неоправданного расхода тепла. Особенно, если в доме не будет произведено должного утепления стен, дверь в подъезд не будет плотно закрываться, а в окнах будут щели.

Закрытыми называются системы отопления здания, которые подключены к наружным тепловым сетям через теплообменник. В этом случае система отопления потребителя никак не соединяется с наружными сетями.

Ранее эксперты рассказали, как сэкономить на квартплате. Например, можно исключить плата за радиоточку. Чтобы отказаться от этой услуги, нужно подать заявление в МФЦ.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
10:39

Выплаты на покупку жилья получили 110 тысяч семей

Выплаты на покупку жилья получили 110 тысяч семей

Около 14,2 тысячи семей получили в нынешнем году социальные выплаты на приобретение жилья, сообщает пресс-служба Минстроя. С 2014 года финансовая поддержка оказана уже более 110 тысячам семей

Ипотека
08.12.2021

Эксперт рассказал, стоит ли рефинансировать ипотеку

Эксперт рассказал, стоит ли рефинансировать ипотеку

Рефинансирование ипотеки дает возможность снизить платежи по кредиту. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина рассказала "РГ", бывает ли невыгодное рефинансирование и на что стоит обратить внимание

Недвижимость
07.12.2021

Эксперты подсчитали, сколько осталось коттеджей для аренды на Новый год

Эксперты подсчитали, сколько осталось коттеджей для аренды на Новый год

Спрос на аренду загородных домов на Новый год в России резко вырос по всей стране, отмечают эксперты. Цены аренды выросли за год на 15 процентов, до 58 тысяч рублей за 3 новогодних дня