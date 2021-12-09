Специалист Госдумы предупредил об изменении принципа отопления новостроек

С 1 января 2022 года российские новостройки могут в обязательном порядке перейти на закрытую систему теплоснабжения. Этот порядок предусматривает законопроект, который уже прошел первое чтение в Госдуме. Что после этого будет с открытыми системами, когда горячая вода в квартиры поступает с ТЭЦ, конденсационной электростанции или общерайонной котельной, рассказал специалист Госдумы по вопросам ЖКХ, член координационного совета Общемосковской общественной организации "Жилищная солидарность" Виктор Федорук.

По его словам, доставшиеся нам от советской системы ЖКХ открытые системы отопления скорее всего будут сохранены еще на какой-то время. "Дело в том, что принятые в 2011 году поправки к закону "О теплоснабжении" (ФЗ-190) и так обязывали с 1 января 2013 года подключать жилые многоквартирные новостройки исключительно к закрытым системам горячего водоснабжения. И по тем же нормативам, с 1 января 2022 года открытые системы должны были исчезнуть. Но не сложилось", - рассказал эксперт агентству "Прайм".

По мнению Федорука, поменять все отопительное хозяйство страны быстро невозможно. Проблема не только в системе отопления, а в том, что не во всех домах есть помещение для установки нового оборудования.

Также Виктор Федорук уточнил, что новый законопроект учитывает ситуации, когда переход с открытой на закрытую систему теплоснабжения невыгоден. Например, когда открытые системы полностью обеспечивают выполнение нормативов по температуре горячей воды и отсутствию в ней бактерий. В этом случаем менять ничего не нужно, объяснял представитель Госдумы.

Впрочем, по мнению специалиста, закрытая система теплоснабжения все-равно может не спасти от неоправданного расхода тепла. Особенно, если в доме не будет произведено должного утепления стен, дверь в подъезд не будет плотно закрываться, а в окнах будут щели.

Закрытыми называются системы отопления здания, которые подключены к наружным тепловым сетям через теплообменник. В этом случае система отопления потребителя никак не соединяется с наружными сетями.

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