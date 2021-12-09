США готовятся на высоком уровне обсудить с Россией гарантии безопасности

Россия и ключевые страны НАТО могут провести консультации высокого уровня для обсуждения ситуации на Украине и обеспокоенностей Москвы действиями альянса. Об этом сначала рассказал президент США Джозеф Байден, а затем генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг предложил провести встречу Совета Россия - НАТО. Представитель госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что подробности по поводу консультаций будут обнародованы до конца недели. В Москве их организацию пока не подтверждали.

Предлагаемые президентом США и генсеком НАТО консультации покажут, готов ли альянс всерьез искать выход изпаралича в диалоге с Россией? Фото: Митя Алешковский / ТАСС

Столтенберг, озвучив предложение о встрече, стал заверять, что НАТО, с одной стороны, проводит политику сдерживания России, но всегда было привержено поддержанию диалога, в то время как Москва от него сейчас отказывается. Российское руководство в последнее время действительно прохладно относилось к идее контактов с блоком, но объективных причин тому было предостаточно. С 2014 года альянс сам приостановил сотрудничество с Россией. Как пояснил в конце октября глава МИД России Сергей Лавров, после этого дискуссии в рамках совета хоть и проводились, но все больше сводились к тому, что в Брюсселе "только учили нас жизни, нагнетали пропаганду и оказывали давление". Наконец, пару месяцев назад НАТО объявило о высылке восьми российских дипломатов, аккредитованных при альянсе. При таком подходе в Москве заключили, что на деле "НАТО никакого взаимодействия не желает", поэтому сегодня системного диалога на высоком уровне с блоком нет.

Предложенный Байденом формат с участием США и еще четырех ключевых стран, которые пока не назывались, понятен в том смысле, что обсуждение в широком кругу может вызвать много споров и утопить дискуссию на стадии зародыша. Готовы ли США и их союзники по НАТО изменить свои подходы к контактам с Россией, сказать пока сложно. Но нельзя не отметить, что после переговоров президентов России и США, состоявшихся во вторник, в тональности и официальных заявлений из Вашингтона, и анонимных "утечек" в западную прессу появились примирительные ноты. Вашингтон сейчас не готов предоставлять запрошенные Россией гарантии безопасности (отказ от расширения НАТО на восток и размещения угрожающих вооружений у границ России). Но объявленная Байденом готовность обсуждать их свидетельствует о том, что США признают их право на существование - это уже шаг вперед. По данным агентства Associated Press, представители госдепартамента США дали понять властям Украины, что вопрос о ее членстве в альянсе в ближайшее десятилетие не стоит. Впрочем, в истории есть примеры того, как такие высказывания быстро менялись на противоположные, поэтому расценивать это как серьезный шаг к запрошенным Россией гарантиям не стоит.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан категорически исключил возможность отправки американских солдат для защиты территории Украины в случае гипотетического "российского вторжения", которым Вашингтон бездоказательно всех пугает уже более месяца. "Это не является частью нашего плана", - сказал он в ответ на вопрос издания Defense One. В Белом доме еще раз подчеркнули, что стремятся разрешить ситуацию вокруг Украины "дипломатическим путем и не допустить эскалации". Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби сообщил, что США пока не планируют направлять Украине дополнительную военную помощь, а также надеются, что Киев будет использовать противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" ответственно и только для самообороны. Более того, как считает экс-посол США на Украине Стивен Пайфер, которого цитирует агентство ТАСС, американцы в ближайшее время могут попросить украинских коллег сделать несколько шагов вперед, включая, например, передачу Донецкой и Луганской народным республикам контроля над здравоохранением, полицией и школой.

Смягчились и слухи по санкциям. Перед переговорами из Вашингтона звучали угрозы о "матери всех санкций" в случае "российского вторжения", но теперь газета The New York Times пишет, что на практике ввести жесткие санкции будет непросто, а эффект от них может оказаться недостаточным для влияния на политику Москвы. В частности, обсуждавшиеся рестрикции против энергетических компаний России считаются самой крайней мерой и вряд ли будут введены из-за сложной ситуации на мировом рынке энергоносителей, а также возможного негативного влияния на экономики стран - союзниц США.

Впрочем, противников любого потепления в отношениях с Россией в Вашингтоне пока хватает. Например, сенатор-республиканец Роджер Уикер порекомендовал президенту США в случае обострения ситуации на Украине не исключать возможности участия американцев в боевых действиях и даже превентивного применения ядерного оружия против России. В посольстве РФ в Вашингтоне его высказывания назвали "безответственными".

Между тем

Система международных отношений во главе с ООН постепенно уходит в прошлое, что "хорошо и подходит Соединенным Штатам". Такое мнение выразил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на ежегодном форуме Defense One. По его мнению, изменение миропорядка, сформировавшегося после Второй мировой войны, уже происходит в сторону более многообразного и сложного набора альянсов и связей на международной арене. Салливан пояснил, что, на его взгляд "многосторонний подход должен стать более гибким, адаптироваться к новым условиям". Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывание Салливана, заявила, что "оценивать его можно по-разному, от "циничное" до "хладнокровное". "В одном не откажешь - оно честное, - считает Захарова. - Впервые за много лет вещи названы своими словами".

Впрочем, по ее мнению, причинно-следственная связь здесь обратная - система во главе с ООН не сама уходит в прошлое, а США ее туда "уводят".