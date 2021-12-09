The Hatters исполнят новые песни на концерте в честь своего пятилетия

Вряд ли в этом году была группа более невезучая, чем The Hatters. Их всероссийский тур не раз переносился, а когда музыканты уже выехали на фестиваль "Дикая мята", его отменили как раз накануне ночью. Кроме того, выход нового диска "Шляпников" (таково второе название группы) задержали на заводе. А солист Юрий Музыченко так и не поехал подпевать Little Big на "Евровидение" (питерцы отказались от Роттердама-2021), чуть позднее сломав ногу на даче - неудачно подрезал ветки, сидя на яблоне, а потом несколько недель ходил в гипсе, вначале на костылях, потом с палочкой…

Но вот теперь, под конец года все напасти, наконец, пережиты и побеждены: новый альбом наконец-то вышел, а в пятницу, 10 декабря, в московском зале "Мьюзик Медиа Дом" The Hatters наконец-то отпразднуют тоже несколько раз переносившееся пятилетие. В формате covid-free и в хорошей компании: на сцену вместе с ними также выйдут друзья из Little Big, рэпер и блогер Эльдар Джарахов и украинская певица Maruv.

О том, как бороться с напастями и преодолевать их, юбилее и новых песнях Юрий Музыченко рассказал обозревателю "РГ" накануне концерта.

Трудных моментов у группы было больше, чем в прошлые годы, да и в топ-10 по просмотрам на YouTube "Шляпники" тоже недавно не попали. Какая из всех эти неприятностей особенно вас огорчает и, может, добавляет куража для того, чтобы юбилейный концерт получился особенно удалым и удачным?

Юрий Музыченко: Отсутствие в хит-параде точно не расстроило, потому что снимаем видео и записываем песни мы в первую очередь для себя и фанатов, а не для статистики, славы или денег. А про "Евровидение"? Ведь по факту мы его выиграли (перед прошлым конкурсом в Роттердаме песня Uno собрала в мире 224 миллиона просмотров, и никто ни тогда, ни в Роттердаме-2021 до этой цифры не дотянулся - прим. "РГ"). Потому что ушли не побежденными (улыбается).

А по поводу ноги? Ну что ж, бывает. Хотя трудно было ходить по лестницам. А чтобы открыть двери, когда ты на костылях, оказывается, нужно сделать восемь движений. Но со временем я их четко отработал (помимо группы, Музыченко - штатный актер Театра "Лицедеи" и репетировать умеет - прим. "РГ"). Зато появилось много времени на запись альбома Golden Hits. Хотя "Шляпники" - концертная группа и мы собрались вместе для того, чтобы выступать.

Год назад у вас вышел макси-сингл Shoot Me из четырех песен, где вы смешивали фолк, рок-н-ролл и ска-панк то с рэпом, то с джазом, то с дабстепом или синти-попом. А этим летом - и неожиданно романтичную прогулку "Под дождем". Что из этих экспериментов вам не разонравилось и попало уже и в полновесный диск?!

Юрий Музыченко: У нас никогда не было стремления развиваться только в одном музыкальном стиле. Для другого уха это кажется экспериментом. А для нас - просто музыка, которую нам хочется сыграть уже чуть иначе. Мы приходим в студию, болтаем, пьем кофе и начинаем играть - иногда немного выпендриваясь, кто круче придумает. И просто получаем удовольствие от музыки и процесса. А потом вместе слушаем запись и выбираем, что больше подходит для песни. Ничего сложного. В итоге подготовили для Golden Hits одиннадцать песен. Все они очень отличаются. Причем, первые восемь мы подобрали такие, что кому-то покажется, будто играют разные коллективы. Это клево и совсем не трудно, ведь намного сложнее все время играть одно и то же. А нам хочется попробовать все.

И какой музыкальный стиль вам кажется самым актуальным для 2021 года?

Юрий Музыченко: У нас будет больше минимализма - в студии мы били себя по рукам и заставляли в первую очередь развивать мелодию, а не наваливать целую симфонию звуков. ("Шляпники" играют на гитарах, скрипке, аккордеоне, ударных - многих инструментах - прим. "РГ"). Мы пробуем разные подходы к музыке. И Golden Hits - уже абсолютно новый материал. Некоторые из премьер сыграем и в этом концерте.