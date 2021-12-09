Трендвотчинг для рекламного рынка: какие технологии будут менять будущее

7 декабря состоялась первая российская онлайн-конференция, посвященная развитию AdTech. Прямой эфир о новых технологиях рекламы и маркетинга стал заключительным событием в большой серии мероприятий от команды экспертов Национального рекламного форума в этом году.

В разработке деловой программы НРФ+AdTech приняли участие сопредседатели комитета АКАР по AdTech, сомодератором конференции выступил независимый эксперт. Повестка конференции представлена тремя содержательными блоками, каждый из которых раскрывает потенциальные возможности и перспективы развития рекламного рынка.

Как технологии взаимодействуют с бренд-маркетингом?

В первой части конференции рекламные группы при участии представителей больших брендов провели краткий обзор, как технологии меняют рекламный ландшафт и экспертизу участников отрасли. Сейчас активно формируется новый мир цифровых коммуникаций, где ключевые позиции отводятся: e-com и маркетплейсам, CRM, геймингу, мессенджерам, голосовым помощникам, подкастам и т.д.

Доверие агентств и рекламодателей к AdTech активно растет. Появление новых продуктов на рекламном рынке способствует динамичному росту отрасли. Крупнейшие участники медиабизнеса находятся в поиске инструментов по работе с данными, мониторинга рекламы в digital, а также более целевому взаимодействию с аудиторией. Потребность в технологиях дает возможность развивать новые компетенции.

Как экосистемы, стартапы и венчурный капитал взаимодействуют с технологиями?

Дискуссия экспертов второй части конференции раскрыла настоящее и будущее AdTech. Спикеры представили различные индустриальные мнения о том, как меняется структура рекламного рынка.

Технология становится индустриальной, если она вызывает интерес у платформы, либо если она активно прокачивается клиентом. Это происходит, потому что, с одной стороны, есть продукт, а с другой - аудитория. Роль агентства - стать акселератором или проводником уникальных решений, которые смогут подойти клиенту.

Как технологии меняют сегменты медиакоммуникационной индустрии?

В заключительной части онлайн-конференции НРФ+AdTech было уделено большое внимание новым продуктовым сервисам от участников рекламного рынка и их практическому применению на основе тех трендов, которые существуют на рынке: бурный рост онлайн-торговли, защита приватности данных, цифровая трансформация медиа.

Запись трансляции доступна на официальном сайте онлайн-конференции.