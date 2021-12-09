Трендвотчинг для рекламного рынка: какие технологии будут менять будущее

Новости

В столице впервые поставили ящики с реагентами у остановок 13:38
В Минске назвали вбросом материал NYT о посадке самолета Ryanair 13:34
В Подмосковье подняли штрафы для водителей общественного транспорта 13:30
Бирюков: Зима в Москве будет холодная и снежная 13:27
Ростовчане попытались пройти в ТЦ по QR-кодам от утюгов и продуктов 13:25
Генштаб РФ: Любые провокации Киева в Донбассе будут пресекаться 13:04
Франция и Италия не присоединились к дипломатическому бойкоту Игр в Пекине 12:49
Аналитики: Российский рынок дронов в 2021 году составляет 10 млрд рублей 12:47
Оперштаб: В Москве выявлено 2 948 новых случаев COVID-19 12:42
В Москве упростили подключение Face Pay для прохода в транспорт 12:42
В российских обсерваторах с подозрением на "омикрон" находятся 177 человек 12:28
Более 50 школ в РФ перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса 12:19
Российский бронированный "Тайфун" назвали одним из лучших в своем классе 12:14
Гинцбург рассказал, когда решат вопрос об изменении "Спутника V" под "омикрон" 12:10
Москвичи могут выбрать места для будущих парклетов 12:08
В Минтруде разъяснили, когда отцу положен больничный по уходу за ребенком 11:58
Ветерану из Подмосковья вручили медаль "Гарибальдийская звезда" 11:54
Instagram вернет хронологическую ленту 11:52
Запуск тяжелой "Ангары-А5" с космодрома Плесецк произойдет 23 декабря 11:42
Рафик Загрутдинов: В Коньково ввели в строй дом с подземным паркингом по программе реновации 11:31
В Совфеде прокомментировали слова сенатора США о ядерном ударе против РФ 11:22
В столице пройдет студенческая неделя "Моспром studweek" 11:21
ФАС начала проверку пяти дорожно-ремонтных компаний Ростовской области 11:16
Дело экс-губернатора Белозерцева связали с контрактами по борьбе с COVID-19 10:54
В России с начала года заразились коронавирусом более 570 тысяч детей 10:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
09.12.2021 13:24
Рубрика: Экономика

Трендвотчинг для рекламного рынка: какие технологии будут менять будущее

7 декабря состоялась первая российская онлайн-конференция, посвященная развитию AdTech. Прямой эфир о новых технологиях рекламы и маркетинга стал заключительным событием в большой серии мероприятий от команды экспертов Национального рекламного форума в этом году.

В разработке деловой программы НРФ+AdTech приняли участие сопредседатели комитета АКАР по AdTech, сомодератором конференции выступил независимый эксперт. Повестка конференции представлена тремя содержательными блоками, каждый из которых раскрывает потенциальные возможности и перспективы развития рекламного рынка.

Как технологии взаимодействуют с бренд-маркетингом?

В первой части конференции рекламные группы при участии представителей больших брендов провели краткий обзор, как технологии меняют рекламный ландшафт и экспертизу участников отрасли. Сейчас активно формируется новый мир цифровых коммуникаций, где ключевые позиции отводятся: e-com и маркетплейсам, CRM, геймингу, мессенджерам, голосовым помощникам, подкастам и т.д.

Доверие агентств и рекламодателей к AdTech активно растет. Появление новых продуктов на рекламном рынке способствует динамичному росту отрасли. Крупнейшие участники медиабизнеса находятся в поиске инструментов по работе с данными, мониторинга рекламы в digital, а также более целевому взаимодействию с аудиторией. Потребность в технологиях дает возможность развивать новые компетенции.

Как экосистемы, стартапы и венчурный капитал взаимодействуют с технологиями?

Дискуссия экспертов второй части конференции раскрыла настоящее и будущее AdTech. Спикеры представили различные индустриальные мнения о том, как меняется структура рекламного рынка.

Технология становится индустриальной, если она вызывает интерес у платформы, либо если она активно прокачивается клиентом. Это происходит, потому что, с одной стороны, есть продукт, а с другой - аудитория. Роль агентства - стать акселератором или проводником уникальных решений, которые смогут подойти клиенту.

Как технологии меняют сегменты медиакоммуникационной индустрии?

В заключительной части онлайн-конференции НРФ+AdTech было уделено большое внимание новым продуктовым сервисам от участников рекламного рынка и их практическому применению на основе тех трендов, которые существуют на рынке: бурный рост онлайн-торговли, защита приватности данных, цифровая трансформация медиа.

Запись трансляции доступна на официальном сайте онлайн-конференции.

Экономика Бизнес Инновации

Главное сегодня

Гинцбург рассказал, когда решат вопрос об изменении "Спутника V" под "омикрон"
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества
Наказание за нарушение прав авиапассажиров сделают более суровым
Посольство РФ в США осудило слова сенатора Уикера о ядерном оружии
Минтруд предложил упростить оформление инвалидности
Что будет с рублем после заседания ОПЕК+
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию