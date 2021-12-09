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Текст:   Марина Трубилина 
18:20 09.12.2021

Треть новых столичных квартир скупают жители регионов

Треть квартир в московских новостройках покупают жители в других регионах. Такие данные сообщила дректор по развитию компании "Метриум" Наталья Сазонова.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
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В 2019 году 23% квартир в новостройках столицы приобретали клиенты из регионов, рассказала она. В 2020 году доля "регионалов" достигла 43%. В этом году - откатилась до 34%. Тем не менее треть квартир в Москве покупают не москвичи, подчеркнула Сазонова. И это все еще больше, чем два года назад.

При этом аналитики оговариваются, что вели подсчеты на основе статистики продаж своей компании, которая работает преимущественно в сегментах "бизнес" и "премиум". "Соответственно, с высокой вероятностью большинство покупателей из провинции - это инвесторы, которые, имея солидные сбережения, решили вложить их в покупку нового ликвидного жилья в столице в период низких ипотечных ставок", - отмечают в компании.

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