Треть новых столичных квартир скупают жители регионов

Треть квартир в московских новостройках покупают жители в других регионах. Такие данные сообщила дректор по развитию компании "Метриум" Наталья Сазонова.

В 2019 году 23% квартир в новостройках столицы приобретали клиенты из регионов, рассказала она. В 2020 году доля "регионалов" достигла 43%. В этом году - откатилась до 34%. Тем не менее треть квартир в Москве покупают не москвичи, подчеркнула Сазонова. И это все еще больше, чем два года назад.

При этом аналитики оговариваются, что вели подсчеты на основе статистики продаж своей компании, которая работает преимущественно в сегментах "бизнес" и "премиум". "Соответственно, с высокой вероятностью большинство покупателей из провинции - это инвесторы, которые, имея солидные сбережения, решили вложить их в покупку нового ликвидного жилья в столице в период низких ипотечных ставок", - отмечают в компании.