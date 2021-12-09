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09.12.2021 20:03
Рубрика: Общество

Ученые признали домашних кошек психопатами

Текст: Евгения Думанская
Фото: Олеся Курпяева/РГ Фото: Олеся Курпяева/РГ
Фото: Олеся Курпяева/РГ

Ученые из Ливерпульского университета Джона Мурса выяснили, что практически все домашние кошки проявляют признаки психопатии. Результаты исследования опубликованы на ScienceDirect.

Фото: iStock
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Авторы пояснили, что исследования психопатии в основном касаются людей, однако в последнее время был сделан вклад в развитие этой темы касательно животных. Как отметили специалисты, некоторые "черты характера" кошек, например, общительность, любопытство, доминирование и агрессивность, существенно влияют на отношения с хозяевами. В том числе, могут становиться причиной отказа от животного или эвтаназии.

В исследовании приняли участие 549 владельцев кошек, которые заполнили анкеты о поведении своих любимцев. В результате специалисты сделали вывод, что у кошек наблюдаются три фактора психопатии: агрессия, бесстрашие и непослушание, а также недружелюбное отношение к людям или другим животным.

При этом отмечается, что психопатия может причинять вред не только отношениям с людьми, но и самим кошкам, например, если животное смело охотится возле дороги, оно может с высокой вероятностью погибнуть или получить травмы.

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