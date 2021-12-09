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Умер Робби Шекспир - музыкант Мадонны, Стинга и Бритни Спирс

Новости
    09.12.2021, 11:35
Текст:   Олег Усков

Во Флориде в возрасте 68 лет скончался влиятельный ямайский бас-гитарист и продюсер Робби "Басспир" Шекспир, отмеченный чертовой дюжиной номинаций на премию "Грэмми" (две победы).

Басспир сотрудничал с Питером Тошем, Yellowman, Black Uhuru, Миком Джаггером, Бобом Диланом, Джексоном Брауном, Джо Кокером, Синди Лопер, Йоко Оно, Грейс Джонс, Стингом, Мадонной, Бритни Спирс, U2 и множеством других. Также Робби прославлен в качестве сегмента важного регги / даб-проекта Sly and Robbie, до создания которого работал в The Revolutionaries и The Aggrovators.

Согласно Deadline, Шекспир умер в госпитале после операции на почках.

Роберт Уоррен Дейл Шекспир родился 27 сентября 1953 года в Кингстоне в музыкальной семье и рано себя проявил.

В ряде фильмов появляется как актер. Музыка Басспира звучит в десятках фильмов и сериалов - "Полиция Майами", вторая "Скорость", "Прослушка".

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