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09.12.2021 15:15
Рубрика: В мире

В Бразилии могут отказаться от карнавала в 2022 году

Текст: Юрий Нечаев

Знаменитый карнавал в Рио-де-Жанейро может в следующем году не состояться. Против праздника выступает глава чрезвычайного департамента по борьбе с COVID-19 Министерства здравоохранения Бразилии Розана Лейте де Мело.

Фото: youtube.com
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В ходе заседания Комиссии по туризму Палаты депутатов чиновница отметила, что, несмотря на высокие показатели вакцинирования среди бразильцев, гражданам все равно следует придерживаться рекомендаций ВОЗ, ограничивающих проведение массовых мероприятий. "Нельзя забывать, что сейчас мы живем в условиях пандемии. Карнавал - это, безусловно, праздник, который нас всех сближает и объединяет, но в то же время сам формат мероприятия не позволяет отследить соблюдение дистанции между людьми и ношение масок. Даже человек, прошедший полный курс вакцинации, может вновь заразиться коронавирусом", - отметила де Мело.

Чиновница дала понять, что позиция Министерства здравоохранения относительно публичных мероприятий, собраний и праздников может измениться не ранее февраля-марта 2022 года и только в случае качественного улучшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Бразилии.

В начале декабря стало известно, что уже 4 столицы бразильских штатов (Белен, Темпу Градне, Куйяба и Терезина) отказались от проведения карнавала. Власти Сан-Паулу пока воздерживаются от однозначного решения относительно целесообразности организации праздника.

Префектура Рио-де-Жанейро не теряет надежды на благополучный исход событий и уже установила на улицах города, через которые пройдут участники карнавала, более 500 разделительных блоков для организации безопасности шествия. Ежегодно проведение праздничного мероприятия приносит в казну города более 2,2 миллиарда реалов, а также обеспечивает около 36 тысяч рабочих мест для бразильцев.

В 2021 году по причине сложной эпидемиологической обстановки власти южноамериканского государства отменили традиционные бразильские гуляния по всей стране. Чиновники Рио-де-Жанейро рассматривали вариант проведения карнавала в июле, а также мини-карнавала на острове Пакета в сентябре, однако были вынуждены отказаться от этих планов в связи с ростом заболевших коронавирусной инфекцией.

В мире Южная Америка Бразилия Пандемия коронавируса COVID-19

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