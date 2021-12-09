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09.12.2021 22:17
Рубрика: Экономика

В ЦБ назвали лучший способ борьбы с ростом цен

Текст: Евгения Думанская
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Прямое регулирование цен способно приостановить их рост в краткосрочной перспективе, однако грозит негативными последствиями для отраслей и экономики в целом, а также не может остановить рост мировых цен. Об этом говорится в составленной экспертами ЦБ РФ аналитической записке "Регулирование цен: когда нужно остановиться?".

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Специалисты отметили, что одной из причин роста инфляции в России стало увеличение мировых цен на продовольствие и сырье. Принятые правительством меры помогли снизить чувствительность к мировой динамике, но в долгосрочной перспективе вмешательство государства угрожает дисбалансом на товарных рынках и торможением развития регулируемых отраслей из-за сокращения инвестиций в производство.

"Регулирование цен осложняет правильное понимание поведения производителей и продавцов товаров, а также текущей ценовой ситуации. В случае широкомасштабной практики регулирования цен это может привести к недооценке силы проинфляционных факторов и затруднять калибровку денежно-кредитной политики", - говорится в записке.

Есть и другие сложности, например, регулирование зачастую затрагивает товары, которые входят в потребительскую корзину, при этом рост цен на другие товары может, напротив, подстегиваться. Кроме того, остается риск роста цен до того, как регулирование вступит в силу. Как считают аналитики, более разумным шагом является адресная поддержка для нуждающихся слоев населения.

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