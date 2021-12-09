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09.12.2021 10:54
Рубрика: Экономика

В ЦБ рассказали, как защититься от лжебанков

Текст: Иван Черноусов, Анастасия Алексеевских
В 2021 году BI.ZONE выявила более 15 тысяч лжебанков - ресурсов, которые маскируются под действующие кредитные организации, с начала года их количество выросло в 125 раз. Об этом в компании рассказали "РГ".

В пресс-службе ЦБ дали рекомендации гражданам, как не стать жертвой мошенников.

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"Гражданам, которые хотят оформить договор с той или иной финансовой организацией, прежде всего необходимо удостовериться в ее статусе - является ли она действующей, - рассказали "РГ" в пресс-службе регулятора. - Проверить информацию о банке потребитель может на сайте ЦБ в разделе "Проверить финансовую организацию".

Кроме того, для защиты прав потребителей финансовых услуг и поддержки добросовестной конкуренции на финансовом рынке Банк России совместно с поисковыми системами (Яндекс, Mail.ru) реализует совместный проект по маркировке сайтов добросовестных финансовых организаций (проект начинался с микрофинансовых организаций, позже он распространился на страховые организации, кредитные организации, НПФ) в поисковой выдаче, уточнили в Банке России. Сайты реальных организаций помечены цветным кружком с галочкой, при наведении курсора появляется надпись о внесении в реестр ЦБ РФ, добавили представители регулятора.

Компания BI.ZONE обнаружила в 2021 году 15 483 фейковых сайта финансовых организаций. В августе эксперты обнаружили 1511 фишинговых страниц, в сентябре - 1867, в октябре - 1802, а в ноябре их было 6915. В январе было обнаружено 55 лжебанков.

Рост числа мошеннических сайтов в интернете продолжается в связи с пандемией и удаленным использованием банковских сервисов. На фишинговых страницах злоумышленники предлагают принять участие в опросах, ввести данные собственной карты для "снятия наличных без комиссии", принять участие в розыгрыше призов и другие активности.

"На текущий момент фишинг - это самый простой и дешевый способ воровства средств у пользователей. Мошенники используют фейковые сайты для получения данных клиентов. Обычно блокировка таких сайтов занимает от нескольких часов до нескольких дней", - отметил директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

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