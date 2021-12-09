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09.12.2021 01:20
Рубрика: Общество

В Госдуме предложили ограничить места применения пиротехники

Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Столичный выпуск № 280(8631)
В Госдуме озаботились правами животных, которых могут напугать звуки новогоднего салюта. Там призвали разрешить применение пиротехники лишь в удаленных от зоопарков и звериных приютов местах.

"Сейчас порядок такой: пиротехнику можно использовать везде, где не запрещено . А я считаю, что ее порядок использования должен быть следующий: только в специально отведенных для этого местах. Разница вроде как несущественная, но, на самом деле, принципиальная. На мой взгляд, эти специально отведенные места должны устанавливать муниципалитеты - им виднее, где в городе отвести площадку для запуска фейерверков и других пиротехнических изделий", - такие слова первого замглавы Комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова цитируют РИА Новости.

Фото: РИА Новости
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В МЧС пока никак официально не отреагировали на инициативу. Там лишь сказали, что не совсем понимают, о чем речь. Действующими правилами уже прописано положение о необходимости определения мест для запуска пиротехники. И заниматься этим обязаны местные власти. Праздничная пиротехника не должна мешать никому, и правила безопасности одинаковы для всех - и для людей, и для животных.

Но в Госдуме настаивают на том, чтобы особое внимание в таких случаях уделялось именно животным, ведь экологическая повестка сейчас актуальна.

Владимир Бурматов полагает, что для защиты животных от праздничных фейерверков не нужно принимать специальный закон, а достаточно инструкций от МЧС местным органам власти. И, скорее всего, можно ожидать, что спасатели на это пойдут. Региональных чиновников перед Новым годом могут особо уведомить о необходимости заботиться о животных при определении мест запуска салютов.

Общество Природа Происшествия Правосудие Охрана порядка Законодательная власть Госдума

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