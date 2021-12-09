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09.12.2021 12:52
Рубрика: В мире

В Италии создали инновационный упаковочный материал из морепродуктов

Текст: Нива Миракян (Рим)

Около двух лет назад Евросоюз одобрил постановление, запрещающее с 2021 года производство и продажу ряда пластиковых изделий одноразового использования. Ученые из университета Сиены придумали революционный способ изготовления упаковочного материала из панцирей креветок и других морских животных, который поможет добиться поставленной задачи.

Фото: Istock
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По данным ООН, ежегодно в океанах оказывается 13 млн тонн пластиковых отходов, только в Средиземное море сбрасывается 570 тысяч тонн подобного мусора. Как заверяют итальянские исследователи, материал с говорящим названием Fish4Fish по своему функционалу не будет отличаться от загрязняющих окружающую среду пластиковых контейнеров и биопленки, чьи дни, судя по всему, теперь сочтены. Его будут активно применять для упаковки рыбы и мяса, а также овощей и фруктов, которые продаются в супермаркетах.

По словам экспертов, данную разработку можно использовать, в том числе, как удобрение для растений. Они выяснили, что хитин, содержащийся в панцирях морских животных, является природным полимером. В сочетании с продуктами деревообработки он получает антимикробные, антиоксидантные и фотозащитные свойства. Благодаря соединению этих материалов, удалось создать многофункциональную и полностью биоразлаемую упаковку. Ученые убеждены, что их детище не только представляет собой эффективную, экологичную альтернативу пластику, но и поможет рыбным хозяйствам сократить количество отходов.

"Рынок и потребители готовы к новому поколению упаковки, которая сокращает использование пластика с пользой для окружающей среды и экономики", - пояснила руководитель научной группы профессор Ребекка Поньи.

В мире Европа Италия

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