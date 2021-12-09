В Минтруде разъяснили, когда отцу положен больничный по уходу за ребенком

Если мать находится в отпуске по уходу за ребенком младше трех лет, а второй ребенок вдруг заболел, то получить больничный по уходу за ним может отец. Об этом напомнили в Минтруде.

"Уйти на больничный по уходу за ребенком может папа, другой член семьи или родственник, а также опекун или попечитель", - говорится в официальном Instagram-аккаунте ведомства.

В этом случае листок нетрудоспособности будет выдан тому, кто фактически ухаживает за больным ребенком.

Напомним, с 1 сентября 2021 года больничный по уходу за детьми до 8 лет оплачивается в размере 100% среднего заработка, но не более 74 тысяч рублей в среднем за месяц.