В Москве пройдет фестиваль фильмов о правах человека "Сталкер"

В Москве с 10 по 15 декабря 2021 года пройдет Международный фестиваль фильмов о правах человека "Сталкер". В 27-й раз он подведет кинематографические итоги года, показывая лучшие фильма о правах человека.

Всего в программе фестиваля 60 фильмов - 12 полнометражных и 17 короткометражных игровых картин, 23 документальных ленты и 8 анимационных. Кинофестиваль проводится Гильдией кинорежиссеров России при поддержке Фонда Президентских грантов и Министерства культуры.

По традиции большое жюри фестиваля, в которое входят кинорежиссеры Валерий Ахадов, Алексей Симонов, Алексей Мурадов, Иван Толстой, сценаристы Алексей Родионов, Анна Саянная и продюсер Раиса Фомина, и президент кинофестиваля "Сталкер" - кинорежиссер, народный артист России Вадим Абдрашитов определят победителей в четырех главных номинациях. Своего "Сталкера" получат лучшие игровые и неигровые картины, самый яркий фильм-дебют и короткий метр.

Кинофестиваль откроется 10 декабря игровой картиной Киры Коваленко "Разжимая кулаки", выдвинутой на премию "Оскар" от России. Фильм завоевал главный приз в конкурсе "Особый взгляд" на 74-м Каннском кинофестивале и Гран-при фестиваля в Онфлере (Франция).

Организаторы кинофестиваля напоминают, что вход на все кинопоказы, которые пройдут в Центральном Доме кинематографистов, бесплатный.