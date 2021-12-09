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09.12.2021 13:18
Рубрика: Экономика

В Москве пройдет Конгресс индустрии детских товаров

Текст: Матвей Линник

В Москве 15-16 декабря пройдет XII Конгресс индустрии детских товаров "Устойчивое развитие в интересах детства".

Фото: Виктор Васенин/РГ
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Мероприятие пройдет в ЦВК "Экспоцентр", в нем примут участие руководители компаний, занимающихся производством и дистрибуцией товаров для детей, медиа продукции, представители электронной торговли, маркетплейсов, а также правообладатели детских брендов.

В рамках деловой программы выступят представители Минпромторга, Госдумы, Совфеда, Минэкономразвития, Минприроды, Роспотребнадзора, Росстандарта, ФТС, ФНС.

В ходе конгресса участники обсудят перспективы индустрии детских товаров, вопросы господдержки отечественных производителей, финансовые инструменты для развития малого и среднего бизнеса, развитие партнерства с научными институтами, а также новые идеи и технологии промышленного производства.

Получить подробную информацию о мероприятии и зарегистрироваться можно на сайте мероприятия.

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