В Москве пройдет Конгресс индустрии детских товаров

В Москве 15-16 декабря пройдет XII Конгресс индустрии детских товаров "Устойчивое развитие в интересах детства".

Мероприятие пройдет в ЦВК "Экспоцентр", в нем примут участие руководители компаний, занимающихся производством и дистрибуцией товаров для детей, медиа продукции, представители электронной торговли, маркетплейсов, а также правообладатели детских брендов.

В рамках деловой программы выступят представители Минпромторга, Госдумы, Совфеда, Минэкономразвития, Минприроды, Роспотребнадзора, Росстандарта, ФТС, ФНС.

В ходе конгресса участники обсудят перспективы индустрии детских товаров, вопросы господдержки отечественных производителей, финансовые инструменты для развития малого и среднего бизнеса, развитие партнерства с научными институтами, а также новые идеи и технологии промышленного производства.

Получить подробную информацию о мероприятии и зарегистрироваться можно на сайте мероприятия.