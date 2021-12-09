В Москве завершились Дни белорусской культуры

В Деловом и культурном комплексе посольства Республики Беларусь в Российской Федерации завершились Дни белорусской культуры, подготовленные совместно с белорусской организацией "Беларусы вiтаюць сяброу" в рамках программ "Белорусы в мире" и "Культура Беларуси" на 2021 - 2025 годы. Вечер организован Федеральной культурно-национальной автономией "Белорусы России" при поддержке Посольства Беларуси в Российской Федерации.

"Сегодня в наших стенах проходит мероприятие "Беларусы вiтаюць сяброу," - сказал советник-посланник посольства Вадим Сенюта. - программа "Культура Беларуси" на 2021-25 годы - важный элемент государственной политики Беларуси, направленной на сохранение и расширение белорусского присутствия в мире, продвижения престижного имиджа государства, сохранения исторической памяти белорусского народа, умножения нашего вклада в мировую сокровищницу культуры".

"30 лет назад распался СССР, - сказал председатель Федеральной национально-культурной автономии "Белорусов России" Сергей Кандыбович. - Но генетический код дружбы будет жить на века, наши кровеносные систем в одном формате".

Вечер начался с открытия выставки национального костюма Брестской области Малоритского района.

"Много россиян живет в Беларуси. Много белорусов живет в России. Этот фестиваль демонстрирует традиции белорусского народа. Мы едины. Мы не победимы, - заявила представитель Малоритского центра культуры Брестской области Галина Стасюк. - У нас великое будущее, но свою самобытность мы будем ценить и сохранять. Малоритский костюм - нематериальная историко-культурная ценность страны".

В 20 километрах на юге от древнего Бреста, первые упоминания которого относятся к 1017 году в Новгородской летописи, начинается Малоритчина. Костюм Малоритского кроя, представленный в посольстве в этот вечер, - визитная карточка района, где восстановили уникальную технологию ткачества "кожушком". Особенность такой технологии в том, что на лицевой стороне не видны нити основы. Такая технология широко применялась рукодельницами Малоритского района более 200 лет назад. В начале ХХ века технология полностью исчезла и была восстановлена только недавно.

Народное творчество связано с песнями.

"Я была девчонкой, - рассказала участница концерта в посольстве Республики Беларусь Нина Колик из белорусского Давид-Городка. - И не обращала внимания на то как пела мама, но я была "околомамы" и когда мамы не стало будто ее голос вселился в меня с ее песнями".

Вечер завершился гала-концертом, в котором выступили народная артистка России Ирина Егорова, сыгравшая в фильме "Белые росы" (партнером ее был народный артист России Николай Караченцов ) и который стал одним из самых кассовых фильмов национальной киностудии " Беларусьфильм", лауреат международных конкурсов московский ансамбль "Кладец", белорусский народный ансамбль "Хацiславяне", Открытая школа народного танца, ведущие солисты минского и московского театров оперетты Леонид и Дмитрий Бахталины, фолк-группа "Партизаны ФМ" и другие.