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09.12.2021 10:41
Рубрика: Происшествия

В МВД назвали наиболее коррупционные сферы в России

Текст: Иван Петров

В каких сферах чаще всего выявляются коррупционные преступления, рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБ и ПК) МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко. По его словам, такой вывод удалось сделать, опираясь на анализ правоприменительной практики и статистические данные по видам экономической деятельности.

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"Пожалуй, наиболее подверженными коррупционным проявлениям в настоящее время являются финансово-кредитная cфера, потребительского рынка, деятельность органов власти и управления, сфера освоения бюджетных средств, а также строительства. Кроме того, нередко коррупция выявляется в сфере транспорта и ЖКХ", - сообщил в интервью ТАСС руководитель ГУЭБ и ПК.

Генерал Курносенко пояснил, что по практике коррупционные отношения связаны с "получением определенных преимуществ, прибыли при осуществлении финансово-хозяйственной и надзорной деятельности". При этом одним из главных стимулов, побуждающих к совершению коррупционных преступлений, по его словам, является возможность получения финансовой, имущественной выгоды или каких-либо преференций. "А все вышеперечисленные сферы и отрасли экономики как раз и объединяет прохождение значительных денежных средств. А где вращаются большие денежные потоки, прежде всего государственные, всегда находятся желающие отщипнуть", - отметил генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Преступления Должностные преступления Правительство МВД Борьба с коррупцией

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