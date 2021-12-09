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09.12.2021 11:09
Рубрика: Происшествия

В МВД предложили блокировать сайты финансовых пирамид в России

Текст: Иван Петров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В министерстве внутренних дел России подготовлены предложения по законодательному закреплению возможности блокировать сайты финансовых пирамид. Об этом в интервью ТАСС  рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБ и ПК) МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко. По его словам, такие предложения уже направлены в Минцифры.

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Генерал Курносенко пояснил, что возможность привлекать большое количество вкладчиков финансовые пирамиды получают за счет использования IT-технологий. В связи с этим, по его словам, дополнительной задачей сотрудников МВД становится повышение финансовой грамотности населения.

В частности, на сайтах МВД России, территориальных подразделений, а также на новостных региональных порталах размещены информационные памятки для граждан о деятельности финансовых пирамид.

Начальник антикоррупционного главка МВД также рассказал о новой криминальной тенденции - организаторы финансовых пирамид стали маскироваться под аналитические и консалтинговые агентства с возможностью оперативного вывода денег.

Так, в настоящее время организаторы финансовых пирамид, по словам полицейского, все чаще похищают накопления граждан под предлогом предоставления аналитической и консалтинговой информации. Граждан заманивают предложениями по якобы торговле на международном финансовом рынке с возможностью вывода денег с торговых площадок в любое время. "Но инвестирование само по себе является рисковой операцией и предполагает не только возможность получения прибыли, но и высокую вероятность понести убытки. Об этом большинство граждан знает, но продолжает вкладывать свои накопления в финансовые организации с сомнительной репутацией. Тем самым осознанно рискуя своими сбережениями", - предостерёг генерал.

В первом полугодии 2021 года подразделениями ГУЭБ и ПК выявлено 29 преступлений, связанных с деятельностью финансовых пирамид. Такие пирамиды выявлены в Крыму и Татарстане, Кабардино-Балкарской Республике, Санкт-Петербурге, Ярославской и Рязанской областях.

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