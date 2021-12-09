В Пенсионом фонде напомнили, как оформить ежемесячную выплату из маткапитала

Для того, чтобы оформить или продлить ежемесячные выплаты из материнского капитала, не обязательно посещать отделения Пенсионного фонда России.

Подать заявление можно в личном кабинете на сайте ПФР. Об этом напомнили специалисты Пенсионного фонда России в соцсети "ВКонтакте".

При этом они отмечают, что без личного контакта со специалистами все же не обойтись некоторым категориям получателей маткапитала. Так, если один из родителей является военным, спасателем, полицейским или служащим другого силового ведомства, а также если кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения, необходимо представить информацию о доходах в отделение ПФР.

Ежемесячную выплату из маткапитала могут получить семьи с низкими доходами, в которых с 1 января 2018 года родился или усыновлен второй ребенок. Выплата производится до достижения ребенком возраста трех лет. Размер выплаты равен прожиточному минимуму ребенка в регионе проживания семьи.