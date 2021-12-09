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09.12.2021 19:26
Рубрика: Экономика

В Пенсионом фонде напомнили, как оформить ежемесячную выплату из маткапитала

Текст: Ольга Игнатова
Для того, чтобы оформить или продлить ежемесячные выплаты из материнского капитала, не обязательно посещать отделения Пенсионного фонда России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Подать заявление можно в личном кабинете на сайте ПФР. Об этом напомнили специалисты Пенсионного фонда России в соцсети "ВКонтакте".

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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При этом они отмечают, что без личного контакта со специалистами все же не обойтись некоторым категориям получателей маткапитала. Так, если один из родителей является военным, спасателем, полицейским или служащим другого силового ведомства, а также если кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения, необходимо представить информацию о доходах в отделение ПФР.

Ежемесячную выплату из маткапитала могут получить семьи с низкими доходами, в которых с 1 января 2018 года родился или усыновлен второй ребенок. Выплата производится до достижения ребенком возраста трех лет. Размер выплаты равен прожиточному минимуму ребенка в регионе проживания семьи.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Материнский капитал

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