В РФПИ считают возможным выдавать QR-коды по уровню антител

"Взаимное признание сертификатов - это единственный путь вперед. И, безусловно, уверен, этот процесс резко ускорится в начале следующего года", - сказал Дмитриев в интервью "Интерфаксу".
"Важно, мы здесь тоже предлагаем вариант новаций, мы считаем, что переболевшие имеют право на сертификат при демонстрации определенного уровня антител", - отметил он.
По словам главы РФПИ, "взаимное признание вакцин и сертификатов - это критично для возобновления туристических потоков и нормальной экономической деятельности".
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова признала, что проблема переболевших, но не получивших QR-код, существует. Однако при этом в Роспотребнадзоре отметили, что на данный момент нет официально установленных критериев, чтобы определить необходимый уровень антител. Кроме того, нигде в мире нет практики по предоставлению "green pass" на основании теста по антителам.