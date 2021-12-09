В РФПИ считают возможным выдавать QR-коды по уровню антител

Процесс взаимного признания сертификатов вакцинации между Россией и Евросоюзом ускорится в начале следующего года, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Кроме того, по его мнению, можно было бы оформлять QR-коды людям с учетом высокого уровня антител - это решило бы проблему переболевших легко или бессимптомно, но не обращавшихся за медицинской помощью и по этой причине не попавших в федеральный регистр.

"Взаимное признание сертификатов - это единственный путь вперед. И, безусловно, уверен, этот процесс резко ускорится в начале следующего года", - сказал Дмитриев в интервью "Интерфаксу".

"Важно, мы здесь тоже предлагаем вариант новаций, мы считаем, что переболевшие имеют право на сертификат при демонстрации определенного уровня антител", - отметил он.

По словам главы РФПИ, "взаимное признание вакцин и сертификатов - это критично для возобновления туристических потоков и нормальной экономической деятельности".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова признала, что проблема переболевших, но не получивших QR-код, существует. Однако при этом в Роспотребнадзоре отметили, что на данный момент нет официально установленных критериев, чтобы определить необходимый уровень антител. Кроме того, нигде в мире нет практики по предоставлению "green pass" на основании теста по антителам.