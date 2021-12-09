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09.12.2021 19:50
Рубрика: Общество

В России могут упростить оформление инвалидности

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 281(8632)
Направить человека на медико-социальную экспертизу (МСЭ) сможет не только государственная, но также частная медицинская организация, и она должна будет самостоятельно передать в бюро МСЭ все сведения о его состоянии здоровья, необходимые для установления инвалидности. Проект постановления правительства об этом разработал Минтруд.

В министерстве пояснили, что человеку не обязательно будет обращаться в поликлинику, к которой он прикреплен. Обследоваться и получить направление на освидетельствование инвалидности он сможет в любом лечебном учреждении. К тому же у него появится право выбора, как проходить экспертизу: лично или заочно. Об этом он должен будет сообщить заранее лечащему врачу.

Фото: iStock
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При заочной форме решение об установлении инвалидности и присвоении группы будет принято на основании записей в медицинских документах, которые направит медорганизация. Но приехать лично все же придется, если для составления программы реабилитации (абилитации) потребуется дополнительное обследование, которое могут провести только специалисты МСЭ. Оспорить результаты экспертизы также можно будет дистанционно. На очное освидетельствование нужно будет записаться через электронную регистратуру на портале госуслуг.

Новый порядок будет вводиться поэтапно. С 1 марта 2022 года он заменит временный, который действует с весны 2020 года. Кроме того, в следующем году начнется переоснащение всех бюро МСЭ и апробация новой дистанционной формы обследований граждан с применением телемедицинских технологий (с участием человека, но без его личного присутствия). В Минтруде отмечают, что с 1 июня 2023 года они станут доступными по всей стране.

С 1 марта получить направление на освидетельствование инвалидности можно будет в любой клинике

А вот дистанционное обжалование решений МСЭ уже апробируется в двенадцати российских регионах.

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