В Саудовской Аравии 43 верблюда сняли с конкурса красоты из-за ботокса

Организаторы проводимого в Саудовской Аравии конкурса красоты отстранили от участия в фестивале 43 верблюда. Как передает EFE, они были дисквалифицированы после обнаружения фактов искусственного вмешательство в их внешний вид.

Специальная медицинская комиссия, обследовавшая животных перед соревнованиями, выявила 16 случаев применения ботокса и 27 подтяжек. Косметические операции применяются для того, чтобы увеличить губы, носы, мышечную массу, ведь жюри определяет победителя на основе формы головы, шеи, горба, одежды и позы верблюдов. И в этом году был выявлен самый крупный случай мошенничества на таких конкурсах.

На подобные ухищрения владельцы животных идут ради награды, ведь призовой фонд составляет 66 миллионов долларов. Кроме того, при помощи улучшенного внешнего вида верблюда можно легко понять его цену при продаже.

Стоит отметить, что конкурс красоты является лишь одним, пусть и главным событием фестиваля. В его рамках также проводятся верблюжьи бега, распродажи и другие мероприятия. А принимают участие в них тысячи животных. При помощи такого фестиваля власти Саудовской Аравии пытаются сохранить роль верблюда в традициях и наследии королевства.