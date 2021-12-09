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09.12.2021 17:00
Рубрика: В мире

В Саудовской Аравии десятки верблюдов сняли с конкурса красоты из-за ботокса

Текст: Максим Макарычев
Власти Саудовской Аравии предприняли самые масштабные в истории репрессивные меры против участников верблюжьего конкурса красоты, которые использовали инъекции ботокса и другие искусственные вмешательства, сообщило в среду государственное агентство Saudi Press Agency. При этом были дисквалифицированы более 40 верблюдов.

Популярный в Саудовской Аравии фестиваль верблюдов имени короля Абдель Азиза, который стартовал в начале этого месяца, приглашает заводчиков самых красивых верблюдов побороться за призовой фонд в размере около 66 миллионов долларов. Строго запрещены инъекции ботокса, подтяжка лица и другие косметические изменения, призванные сделать верблюдов более привлекательными. Члены жюри определяют победителя на основании формы головы, шеи, горбов, снаряжения и позы верблюдов, уточняет Associated Press.

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С каждым годом судьи на продолжающемся месяц фестивале в пустыне к северо-востоку от столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда ужесточают меры с целью не допустить к конкурсу "искусственно выращенных верблюдов", используя "специализированные и передовые" технологии для обнаружения случаев фальсификации. В этом году организаторы обнаружили, что десятки заводчиков растягивали губы и носы верблюдов, использовали гормоны для укрепления мышц животных, вводили в головы и губы верблюдов ботокс, чтобы сделать их больше, надували части тела резиновыми лентами и использовали наполнители для расслабления их лица. Организаторы приняли решение "наложить строгие наказания на манипуляторов" от снятия с конкурса до крупных денежных штрафов.

Конкурс красоты среди верблюдов является кульминацией масштабного карнавала, в который также входят верблюжьи бега, распродажи и другие праздники, на которых обычно собираются тысячи покупателей и зрителей. Власти королевства стремятся сохранить роль верблюда в бедуинских традициях и наследии Саудовской Аравии, даже несмотря на то, что богатая нефтью страна продвигается вперед с модернизацией мегапроектов. Разведение верблюдов - это многомиллионная отрасль, и аналогичные мероприятия проходят по всей стране.

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