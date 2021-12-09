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09.12.2021 09:47
Рубрика: В мире

В Швеции арестовали граждан Украины из "эскадрона смерти"

Текст: Надежда Ермолаева

В Швеции арестованы трое граждан Украины, которые, как подозревают правоохранительные органы, прибыли в страну для совершения заказного убийства. Об этом сообщает издание Aftonbladet.

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В публикации отмечается, что арестованные киллеры настолько опасны, что ими пришлось заниматься Национальной оперативной группе шведской полиции. Все детали данного дела засекречены, подробностей и обстоятельств не сообщают даже адвокаты украинцев.

Шведские СМИ описывают бригаду украинских киллеров как "эскадрон смерти". "Они прибыли в Швецию, чтобы убить одного конкретного человека", - отмечается в публикации. Однако имя жертвы не называется.

Согласно документам районного суда, убийство было запланировано на 5 декабря 2021 года, а подготовка к нему велась с 1 декабря. Местом преступления указана "Швеция". Двум арестованным по 40 лет, третьему - 30. Один из членов банды уже продолжительное время проживал в Стокгольме, другие недавно прилетели из Киева.

Прокурор по делу "украинского эскадрона смерти" Патрик Соневанг из Национального подразделения по борьбе с международной и организованной преступностью Швеции отказался от общения с прессой.

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